Prosidba kao iz bajke, štitonoša zaprosio vitezicu: 'Bilo je to prekrasno iznenađenje'

Kad se spomenu romantične zaruke, većina ljudi zamišlja zalazak sunca, večeru uz svijeće ili egzotično putovanje. Britanci Emma Pearn i Ciaran imaju sasvim drugačiju priču. Odigrala se u kulisama viteškog turnira, u oklopu, na konju – i pomalo obrnuto od onoga što bi bilo uobičajeno u srednjem vijeku.

Na konju u replici oklopa sjedila je Emma, koja se već nekoliko godina bavi viteškim borbama, dok je kao njezin štitonoša nakon godina udvaranja pred njom kleknuo Ciaran i zaprosio je. Odgovor nije dugo čekao – iako je iza sebe imala naporan turnir, Emma se rasplakala od sreće i rekla ''da''.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Spojila ih ljubav prema srednjem vijeku

Par se upoznao prije nekoliko godina, a spojila ih je upravo ljubav prema srednjem vijeku i viteškim nadmetanjima. Više od 10 godina bili su samo prijatelji, a tek kasnije među njima je zaiskrilo. Nakon još dvije godine Ciaran je odlučio da je vrijeme da podigne njihovu vezu na višu razinu.

Scena kao iz romantičnog povijesnog filma odigrala se u britanskom muzeju Royal Armouries, gdje se održavao konjički viteški turnir. Emma ne samo da spada među najbolje žene u ovom sportu na svijetu, nego nije ni tipična zaljubljenica u povijest. Naime, 2024. godine popela se na planinu Pen y Fan u punom oklopu teškom više od 32 kilograma, u akciji podrške muzeju Royal Armouries.

''Bilo je to prekrasno iznenađenje. Ciaran je najbolje što mi se ikada dogodilo'', rekla je Emma nakon nesvakidašnje prosidbe. Njezin zaručnik bavi se povijesnim mačevanjem i jahanjem. U posljednje vrijeme, pod Emminim vodstvom, uči i viteške borbe kopljem. Prema Emmi, viteška nadmetanja imaju budućnost i u modernom svijetu. Ona nastoji pokazati da to nije samo povijesna atrakcija, nego pravi sport koji zahtijeva snagu, hrabrost i duge sate treninga.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

I čini se da je uz sportske uspjehe zahvaljujući ovom neobičnom hobiju pronašla i ljubav svog života. Zaruke u oklopu sigurno će ostati među onima koje se ne zaboravljaju.

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