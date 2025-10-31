Zaručnik greškom vratio dijamantni prsten umjesto jeftine kopije: 'Bili smo na rubu sloma'

Zaručnici Hannah Huffer i Tyler Schuster našli su se u potpunom kaosu nakon što je budući mladoženja greškom vratio pravi zaručnički prsten svoje partnerice umjesto jeftine kopije kupljene preko interneta.

Priča budućih mladenaca nedavno je postala viralna na TikToku. Kako prenosi PEOPLE.com, u videu je Huffer napisala da je ostala "bez riječi" kada je shvatila da je njezin zaručnik tog poslijepodneva slučajno vratio pravi dijamantni prsten internetskoj trgovini, zamijenivši ga s lažnim prstenom koji nosi na posao.

"Čim sam pogledala u kutijicu, odmah sam se zbunila i pitala: 'Gdje mi je prsten?', a on je problijedio i rekao: 'Vratio sam ga'", ispričala je Huffer. "Brzo sam shvatila da ih je zamijenio."

Nakon što je Schuster prije dvije godine zaprosio Huffer s "najljepšim prstenom" na Santoriniju u Grčkoj, par je odlučio naručiti lažni prsten kako bi pravi ostao na sigurnom. Kao menadžerica restorana i događanja, Huffer je "već nekoliko puta udarila prstenom, zbog čega se kamen rasklimao".

Želeći biti "posebna" za svoju djevojačku večer, Huffer je naručila još jedan lažni prsten koji je više nalikovao pravom, a izrađen je po mjeri i ima dodatne "sitne dijamante".

Potraga puna panike

"Većinu stvari za djevojačku naručila sam u zadnji tren online jer sam bila prezaposlena. Mnogo toga nije stiglo na vrijeme ili mi se nije svidjelo, pa sam imala puno paketa za povrat, a među njima je bio i taj prsten", objašnjava Huffer.

Dok je Huffer bila na poslu s lažnim prstenom, Schuster je odlučio obaviti povrate paketa. Znajući gdje Huffer drži nakit, mislio je da će joj pomoći ako uzme i vrati ono što je smatrao lažnim prstenom. Kada je Huffer stigla kući i htjela zamijeniti prstenje, odmah je shvatila da je Schuster vratio onaj krivi.

Par je upao u "potpunu paniku" i bio "na rubu emocionalnog sloma". Odmah su se uputili u lokalnu trgovinu Whole Foods Market, gdje se obavljaju povrati. Pokušali su kontaktirati korisničku službu online trgovine, no "veza im je pukla dvaput".

Naposljetku su dobili agenta koji im je rekao da "nema puno toga što mogu učiniti" ako je povrat novca već izvršen, a predmet poslan dalje. Iako im je agent rekao da se ne brinu jer će dati sve od sebe da im prsten vrate, Huffer mu nije vjerovala.

'Nije se radilo o novcu, već o sentimentalnoj vrijednosti'

Budući da tim za povrate online trgovine "nije bio od pomoći", kako je navela u videu, ona i Schuster objasnili su situaciju zaposlenicima u trgovini. Jedan radnik rekao je da u skladištu ima "dvadesetak" kutija za povrat, a Huffer ga je preklinjala da joj dopusti da ih pregleda, obećavajući da će "sve sama zalijepiti natrag".

Radnik je rekao da će razgovarati s menadžerom, za kojeg Huffer kaže da "nije bio ni susretljiv ni ljubazan". Kada se vratio, rekao je: "Zapravo, kamion ih je već odvezao. Nema ih."

"Znala sam da laže jer je moj zaručnik bio tamo prije manje od tri sata, a priča se odjednom promijenila", kaže Huffer. "Bilo je očito da jednostavno nije htio tražiti."

U tom trenutku, Huffer je već gubila nadu. Na internetu je pročitala da ima "manje od pet posto šanse da će ikada dobiti prsten natrag". Iako su imali osiguranje za prsten, bili su neizmjerno tužni jer "nije se radilo samo o novcu, već o sentimentalnoj vrijednosti".

Menadžerica trgovine neočekivana junakinja

Srećom, menadžerica Liz iz trgovine Whole Foods Market u Orlandu spasila je dan. Opisana kao "najslađe ljudsko biće", Liz je utješila uplakanu Huffer i ponudila se da sama pogleda u skladištu.

"Nakon nekog vremena, Liz se pojavila držeći prsten, a olakšanje koje smo osjetili, pogotovo moj zaručnik, bilo je nevjerojatno. Zagrlila sam Liz i nisam joj mogla dovoljno zahvaliti", kaže Huffer. "Da nije bilo nje, vjerojatno ga nikada ne bismo dobili natrag."

Kao zahvalu, Huffer i Schuster planiraju Liz pokloniti poklon-bon.

"Čini vas sretnima spoznaja da još uvijek postoje dobri ljudi i oni kojima je stalo do drugih", podijelila je Huffer. Iz svega je naučila da mora "biti vrlo jasna" kada daje upute svom budućem suprugu.

"Iskreno, nisam se nikada ljutila na njega, nismo se posvađali – nije imalo smisla da se osjeća loše zbog pogreške za koju sam znala da ga je već dovoljno pogodila. Bila sam više tužna nego išta drugo", zaključila je.

Huffer i Schuster vjenčat će se na Staru godinu na Floridi.

