Vjenčanja sve skuplja, mladenci sve domišljatiji: Jedan je par gostima naplaćivao vodu

Organizacija vjenčanja predstavlja značajan financijski izazov za mnoge parove, potičući ih na traženje kreativnih, a ponekad i kontroverznih načina za smanjenje troškova.

Dok su skromnije proslave ili "uradi sam" projekti postali uobičajeni, neki idu korak dalje, prebacujući dio financijskog tereta na svoje goste. Iako je uobičajeno da gosti donesu poklon, od njih se ne očekuje da izravno financiraju osnovne elemente proslave. Ipak, prema pisanju portala Aol, upravo se to dogodilo gostima od kojih je jedan par tražio da pomognu u plaćanju prostora i smještaja.

Foto: Shutterstock

Gosti kao sponzori

U raspravi koja je pokrenuta na Redditu, jedna je djeveruša podijelila nevjerojatnu priču. U objavi je pojasnila kako je par odabrao lokaciju udaljenu sedam sati vožnje za većinu gostiju i dva sata od najbliže zračne luke.

"Odlučili su unajmiti veliku kuću umjesto tradicionalnog prostora za vjenčanja jer su takve kuće popularne u kraju gdje su se odlučili vjenčati. Traže od svakog člana obitelji i uzvanika da ostanu cijeli tjedan uoči vjenčanja u toj kući, koja je ujedno i mjesto održavanja ceremonije", piše u objavi.

"Povrh zahtjeva da svi ostanu tjedan dana, traže i da svatko plati svoj boravak. Parovima naplaćuju 1200 dolara (oko 1038 eura), a samcima 600 dolara (519 eura), čime zapravo tjeraju goste da im otplate prostor. Također se čine vrlo uvrijeđenima kada ljudi odbiju ostati cijeli tjedan, kao da je to problem, i očito očekuju da će na ovaj način povratiti novac uložen u vjenčanje", nastavila je autorica objave.

Foto: Pexels

Od naplate vode do prodaje ulaznica

Koliko god ovaj scenarij zvučao bizarno, čini se da parovi, suočeni s time da sve češće sami plaćaju vjenčanja, pribjegavaju ekstremnim mjerama – bilo da se radi o škrtarenju na osnovnim stvarima ili o postavljanju nevjerojatnih zahtjeva pred goste.

Jedan je par tako imao "vjenčanje iz pakla" na kojem su se usudili gostima naplaćivati vodu dva dolara (oko 1,73 eura) po boci – i to na izuzetno vruć ljetni dan.

Drugi snalažljivi par iz New Yorka doslovno je prodavao ulaznice za svoje vjenčanje. Zahvaljujući tome što su im voljeni pomogli financirati raskošnu proslavu, mladenci su navodno uštedjeli 70.000 dolara (oko 60.000 eura). Taj novac, kako kažu, planiraju uložiti u osnivanje obitelji i potencijalno pokretanje zaklade za parove koji prolaze kroz postupke potpomognute oplodnje.

Neki se pak odlučuju za manje drastične mjere, poput jednog para koji je, kako bi poštedio novčanik, organizirao vjenčanje u ponedjeljak ujutro uz brunch.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Let u svemir jeftiniji od vjenčanja u Hrvatskoj? 'Koliko je stolica? Kad smo dobivali ponude...'