Mrle poslao poruku Lelekicama pred izlazak na scenu: 'Neka sila bude s vama'

Odbrojavaju se posljednji sati do prve polufinalne večeri 70. Eurosonga koji se ove godine održava u Beču, gdje će Hrvatsku predstavljati grupa Lelek – pet mladih i talentiranih glazbenica: Judita, Inka, Korina, Marina i Lara – s pjesmom „Andromeda”.

Utorak u 21 sat natjecanje počinje, a hrvatske predstavnice nastupaju treće po redu. Uoči izlaska na veliku eurovizijsku pozornicu, u dvorani i oko nje zasigurno vlada veliko uzbuđenje, ali i ona prepoznatljiva trema koja prati najvažnije trenutke karijere svakog izvođača.

'Lijepa, ženska priča'

Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!” kao netko tko je već prošao eurovizijsko iskustvo, osvrnuo se na nastup Leleka i dao im podršku uoči važnog izlaska na pozornicu.

"Pjesma je odlična i stajling je dobar i sve su odlično zamislile. Imaju jednu lijepu, nježnu žensku priču. Neka budu tako jake i hrabre i dalje, onako kao što žene najbolje znaju", kazao je Mrle za Net.hr te na kraju poslao kratku, jasnu i snažnu poruku našim curama

"Nek sila bude s vama!", poručio im je Mrle.

