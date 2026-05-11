Mrle poslao poruku Lelekicama pred izlazak na scenu: 'Neka sila bude s vama'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu koji je 2023. godine nastupio s pjesmom „ŠČ!” poslao poruku hrup Lelek pred izlazak na scenu

11.5.2026.
12:44
Iva Rebac
Odbrojavaju se posljednji sati do prve polufinalne večeri 70. Eurosonga  koji se ove godine održava u Beču, gdje će Hrvatsku predstavljati grupa Lelek – pet mladih i talentiranih glazbenica: Judita, Inka, Korina, Marina i Lara – s pjesmom „Andromeda”.

Utorak u 21 sat natjecanje počinje, a hrvatske predstavnice nastupaju treće po redu. Uoči izlaska na veliku eurovizijsku pozornicu, u dvorani i oko nje zasigurno vlada veliko uzbuđenje, ali i ona prepoznatljiva trema koja prati najvažnije trenutke karijere svakog izvođača.

'Lijepa, ženska priča'

Damir Martinović Mrle iz grupe LET 3, bivši hrvatski predstavnik na Eurosongu koji je 2023. godine u Liverpoolu nastupio s pjesmom „ŠČ!” kao netko tko je već prošao eurovizijsko iskustvo, osvrnuo se na nastup Leleka i dao im podršku uoči važnog izlaska na pozornicu.

"Pjesma je odlična i stajling je dobar i sve su odlično zamislile. Imaju jednu lijepu, nježnu žensku priču. Neka budu tako jake i hrabre i dalje, onako kao što žene najbolje znaju", kazao je Mrle za Net.hr te na kraju poslao kratku, jasnu i snažnu poruku našim curama

"Nek sila bude s vama!", poručio im je Mrle.

