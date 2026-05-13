Znate li čiji je nastup najgledaniji iz prve polufinalne večeri? Lelekice su također jako visoko...
Je li se i vama svidio njegov nastup?
Nastup hrvatske grupe Lelek na Eurosongu izazvao je brojne reakcije gledatelja, a zanimljivo je vidjeti kako stojimo s 'brojkama' 24 sata nakon održavanja prve polufinalne večeri.
Iako su isječci objavljeni i na TikToku te Instagramu, odlučili smo pogledati tko od polufinalista ima najviše pregleda na glavnom YouTube kanalu Eurovizije.
Redoslijed od najviše do najmanje pregleda:
1. Grčka - 1.011.667 pregleda
2. Italija (izravan prolaz u finale) - 634 tisuće pregleda
3. Hrvatska - 540 tisuća pregleda
4. Finska - 539 tisuća pregleda
5. Srbija - 500 tisuća pregleda
6. Izrael – 452 tisuće pregleda
7. Moldavija – 428 tisuća pregleda
8. Njemačka (izravan prolaz u finale) – 279 tisuća pregleda
9. Švedska – 258 tisuća pregleda
10. Belgija – 213 tisuća pregleda
11. Litva – 209 tisuća pregleda
12. Crna Gora – 127 tisuća pregleda
13. Portugal – 105 tisuća pregleda
14. Gruzija – 104 tisuća pregleda
15. Estonija – 85 tisuća pregleda
Podsjetimo, prema ljestvicama glavni favorit za pobjedu je Finska, a slijede ju Grčka i Danska. Naše djevojke su nakon jučerašnjeg polufinala ponovno skočile na 13. mjesto ukupnog poretka.