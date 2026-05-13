Znate li čiji je nastup najgledaniji iz prve polufinalne večeri? Lelekice su također jako visoko...

Nastup hrvatske grupe Lelek na Eurosongu izazvao je brojne reakcije gledatelja, a zanimljivo je vidjeti kako stojimo s 'brojkama' 24 sata nakon održavanja prve polufinalne večeri.

Iako su isječci objavljeni i na TikToku te Instagramu, odlučili smo pogledati tko od polufinalista ima najviše pregleda na glavnom YouTube kanalu Eurovizije.

Redoslijed od najviše do najmanje pregleda:

1. Grčka - 1.011.667 pregleda

2. Italija (izravan prolaz u finale) - 634 tisuće pregleda

3. Hrvatska - 540 tisuća pregleda

4. Finska - 539 tisuća pregleda

5. Srbija - 500 tisuća pregleda

6. Izrael – 452 tisuće pregleda

7. Moldavija – 428 tisuća pregleda

8. Njemačka (izravan prolaz u finale) – 279 tisuća pregleda

9. Švedska – 258 tisuća pregleda

10. Belgija – 213 tisuća pregleda

11. Litva – 209 tisuća pregleda

12. Crna Gora – 127 tisuća pregleda

13. Portugal – 105 tisuća pregleda

14. Gruzija – 104 tisuća pregleda

15. Estonija – 85 tisuća pregleda

Najgledaniji nastup prve polufinalne večeri:

Podsjetimo, prema ljestvicama glavni favorit za pobjedu je Finska, a slijede ju Grčka i Danska. Naše djevojke su nakon jučerašnjeg polufinala ponovno skočile na 13. mjesto ukupnog poretka.