BROJKE GOVORE SVOJE /

Znate li čiji je nastup najgledaniji iz prve polufinalne večeri? Lelekice su također jako visoko...

Foto: Profimedia

Je li se i vama svidio njegov nastup?

13.5.2026.
21:47
J.S.
Nastup hrvatske grupe Lelek na Eurosongu izazvao je brojne reakcije gledatelja, a zanimljivo je vidjeti kako stojimo s 'brojkama' 24 sata nakon održavanja prve polufinalne večeri. 

Iako su isječci objavljeni i na TikToku te Instagramu, odlučili smo pogledati tko od polufinalista ima najviše pregleda na glavnom YouTube kanalu Eurovizije. 

Redoslijed od najviše do najmanje pregleda:

1. Grčka - 1.011.667 pregleda

2. Italija (izravan prolaz u finale) - 634 tisuće pregleda

3. Hrvatska - 540 tisuća pregleda

4. Finska - 539 tisuća pregleda 

5. Srbija - 500 tisuća pregleda

6. Izrael – 452 tisuće pregleda

7. Moldavija – 428 tisuća pregleda

8. Njemačka (izravan prolaz u finale) – 279 tisuća pregleda

9. Švedska – 258 tisuća pregleda

10. Belgija – 213 tisuća pregleda

11. Litva – 209 tisuća pregleda

12. Crna Gora – 127 tisuća pregleda

13. Portugal – 105 tisuća pregleda

14. Gruzija – 104 tisuća pregleda

15. Estonija – 85 tisuća pregleda

Najgledaniji nastup prve polufinalne večeri: 

Podsjetimo, prema ljestvicama glavni favorit za pobjedu je Finska, a slijede ju Grčka i Danska. Naše djevojke su nakon jučerašnjeg polufinala ponovno skočile na 13. mjesto ukupnog poretka. 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
