KONTROVERZNO /

Glavni su favoriti za pobjedu: Zna se tko će predstavljati Izrael na Eurosongu
Foto: Screenshot Reuters

Bettan nije skrivio emocije nakon što je proglašen pobjednikom

21.1.2026.
10:26
Hot.hr
Screenshot Reuters
U finalu izraelskog talent showa HaKokhav HaBa, koje je sinoć održano u Neve Ilanu, pobjedu je odnio Noam Bettan, koji će tako predstavljati Izrael na Eurosongu 2026. u Austriji. Ovaj 27-godišnji pjevač iz Ra'anane, koji je odrastao u obitelji francuskih imigranata, oduševio je žiri i publiku svojim talentom. 

Bettan, koji se već dokazao kao kantautor s pjesmama poput “Buba” i “Madam”, svoju glazbenu karijeru započeo je prije nekoliko godina, no njegovi počeci nisu bili bez izazova. Naime, prije desetak godina, kao 16-godišnjak, Bettan je pokušao proći audiciju za HaKokhav HaBa, ali nije uspio. Ipak, Bettan nije odustao od svojih snova i, nakon nekoliko godina, došao je do velike pobjede u spomenutom talent showu, piše Eurovision world.

Foto: Screenshot Reuters

Bettan nije skrivio emocije nakon što je proglašen pobjednikom. U izjavi je rekao: ''Oduševljen sam! Ogroman je čast predstavljati svoju zemlju i biti glas našeg naroda na tako velikoj pozornici. Hvala vam na povjerenju i ljubavi! Hvala što ste izabrali mene'', rekao je. 

Inače, zbog odluke da se izraelskim predstavnicima dopusti nastup, svoje su sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju dosad otkazale Španjolska, Slovenija, Irska, Nizozemska i Island, što je izazvalo brojne rasprave unutar eurovizijske zajednice.

Podsjetimo, prošle godine izraelska predstavnica Yuval Raphael s pjesmom “New Day Will Rise” osvojila je prvo mjesto prema glasovima publike, a natjecanje je završila na ukupnom drugom mjestu. Od ove godine na snazi je i novo pravilo glasanja - gledatelji će moći glasati deset puta s jednog telefonskog broja, umjesto dosadašnjih dvadeset.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Slovenija ne ide na Eurosong? Za Direkt objasnili svoju odluku: 'Nakon svega...'

 

Glavni su favoriti za pobjedu: Zna se tko će predstavljati Izrael na Eurosongu