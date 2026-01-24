Pakleno jutro u Ukrajini: Kijev i Harkiv pod masovnim ruskim napadom

Dva najveća ukrajinska grada našla su se pod ruskim napadima rano u subotu, ozlijedivši dvije osobe u glavnom gradu Kijevu i 11 u Harkivu na sjeveroistoku, rekli su dužnosnici.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su dvije ozlijeđene osobe u glavnom gradu u teškom stanju i da se liječe u bolnici. Dodao je da je bilo udara u dva okruga s obje strane rijeke Dnjepar koja presijeca glavni grad. "Kijev je pod masovnim neprijateljskim napadom", napisao je Kličko na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da su u napadu na glavni grad raspoređeni i dronovi i rakete. Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave, izvijestio je o napadima dronovima u najmanje tri okruga, što je izazvalo požare na najmanje dvije lokacije.

Overnight, Russia carried out a massive attack on our regions, launching over 370 attack drones and 21 missiles of various types. Kyiv and the region, as well as the Sumy, Kharkiv, and Chernihiv regions, were targeted. In Kharkiv, a maternity hospital, a dormitory housing… pic.twitter.com/K0TQNNvu4T — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026

Dronovi pogodili bolnicu i rodilište

Kijev je od Nove godine pretrpio dva masovna noćna napada, u kojima su stotine stambenih zgrada ostale bez struje i grijanja. Hitne službe i dalje su bile angažirane na obnavljanju usluga za stanovnike, a noćne temperature su pale na -13 stupnjeva Celzija.

U Harkovu, čestoj ruskoj meti 30 km od granice, gradonačelnik Ihor Terehov rekao je da su ruski dronovi napali nekoliko okruga, ozlijedivši 11 ljudi. Pišući na Telegramu, rekao je da su dronovi pogodili spavaonicu za raseljene osobe, bolnicu i rodilište.

Posljednji napadi dogodili su se nakon što su pregovarači iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država završili prvi od dva dana razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima posvećenih radu na rješavanju gotovo četverogodišnjeg rata.

