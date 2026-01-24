FREEMAIL
KRAJ JEDNE ERE /

Tuga u svijetu rocka: Preminuo bivši basist Scorpionsa nakon bitke s teškom bolešću

Tuga u svijetu rocka: Preminuo bivši basist Scorpionsa nakon bitke s teškom bolešću
Foto: Imago Stock&people/imago Stock&people/profimedia

Scorpionsi su se od bivšeg člana oprostili emotivnim riječima na društvenim mrežama

24.1.2026.
8:48
Hot.hr
Imago Stock&people/imago Stock&people/profimedia
Svijet glazbe oprostio se od jednog od važnih članova legendarnog sastava Scorpions. Obitelj je potvrdila da je dugogodišnji basist benda preminuo nakon teške bolesti, a kolege su mu se oprostile emotivnim riječima.

Francis Buchholz (71), njemački glazbenik i bivši basist rock sastava Scorpions, preminuo je nakon borbe s karcinomom. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je obitelj, navodeći da je umro mirno i okružen najbližima.

Glasnogovornik benda Peter Lanz dobio je tu informaciju od Buchholzove kćeri, a ubrzo je postala poznata i široj javnosti.

Karijera obilježena svjetskim uspjesima

Scorpionsi, svjetski poznati rock bend iz Hannovera, surađivali su s Buchholzom dugi niz godina prije nego što su se razišli 1992. godine nakon nesuglasica, piše dpa.

Posljednji album na kojem je sudjelovao bio je “Crazy World” iz 1990., jedan od najuspješnijih u povijesti benda. Upravo na toj ploči nalazi se i legendarna pjesma “Wind of Change”, često nazivana neslužbenom himnom završetka hladnog rata.

Obitelj i bend oprostili se dirljivim porukama

U objavi na društvenim mrežama obitelj je navela kako su tijekom cijele bolesti bili uz njega te da su mu srca slomljena zbog gubitka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SCORPIONS (@scorpions)

Članovi Scorpionsa na svom su Instagram profilu bivšeg kolegu nazvali dugogodišnjim prijateljem te poručili da će njegova glazbena ostavština u bendu živjeti zauvijek.

POGLEDAJTE VIDEO:Meteorologinja prognozirala vrijeme za vikend: Kiša, poledica i hladnoća

BendBasistPreminuo
komentara
najčitanije
