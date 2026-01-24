Teška prometna nesreća kod Splita: Dvije osobe završile u bolnici

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak navečer, 22. siječnja, oko 23.50 sati, na cesti Dugopolje – Bisko (ŽC 6260) u Dugopolju kraj Splita sudarila su se dva osobna vozila.

Dvije osobe su u nesreći ozlijeđene te su vozilima Hitne medicinske pomoći prevezene u Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Split, gdje im je pružena liječnička pomoć, piše dalmacijadanas.hr.

Zbog policijskog očevida promet na toj dionici bio je u potpunosti obustavljen, a cesta je ponovno otvorena za sav promet u petak u 2.15 sati.

