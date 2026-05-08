Više od 200 biciklista poslalo poruku Tomaševiću: 'Puno snažnije i hrabrije!'

Više od dvjesto biciklista okupilo se na masovnoj prosvjednoj vožnji u Zagrebu koju je organizirao Sindikat biciklista. Prosvjed na dva kotača imao je za cilj upozoriti gradsku vlast na neispunjena obećanja vezana uz razvoj biciklističke infrastrukture u glavnom gradu.

Kolona nezadovoljnih biciklista stala je na Savskom nasipu kod Močvare, a sudionici su poslali jasnu poruku - žele grad u kojem su javni prostori usmjereni prema ljudima, a ne automobilima.

"Apsolutno mislim da je prosvjed uspio. Bilo nas je oko 220, što je sasvim korektna brojka. Svoju smo poruku poslali i nastavit ćemo dalje raditi volonterski da se poboljša situacija u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj", izjavio je Sebastijan Hleb, dopredsjednik Sindikata biciklista.

Mreža staza bez kontinuiteta i plana

Iako gradska vlast deklarativno i na nekim lokacijama praktično ulaže u biciklističku infrastrukturu, Hleb ističe kako to ni izdaleka nije dovoljno. Glavni zahtjev prosvjednika je spajanje staza s jednog kraja grada na drugi, što smatraju tehnički izvedivim, no i dalje nerealiziranim.

"Biciklistička mreža u Gradu Zagrebu i dalje nema kontinuiteta. Ona zastaje na nekim mjestima gdje ne bi trebala i nije smisleno spojena", objašnjava Hleb. Dodaje kako se staze i dalje "krpaju" bez jasnog plana i programa, što rezultira nepovezanim i nefunkcionalnim segmentima umjesto cjelovite mreže. Prema njegovim riječima, ono što je napravljeno nije ni blizu onoga što je gradska vlast obećala u svojim planovima i predizbornim željama.

Problem biciklističke infrastrukture, naglašava Hleb, ne može se promatrati izolirano. Usko je povezan s kvalitetom javnog gradskog prijevoza i nedostatkom pješačkih zona, što su također bolne točke zagrebačkog prometa.

"Kad razvijamo biciklističku mrežu, moramo je razvijati paralelno s ostalim vidovima prometa. Naš javni gradski prijevoz također pati i nije na razini na kojoj bi trebao biti, a pješačkih zona i dalje imamo premalo", ističe dopredsjednik Sindikata biciklista. Zaključuje kako su Zagrebu potrebne "puno snažnije i hrabrije" izmjene u gradskom prostoru kako bi se stvorio održiv i za građane ugodan prometni sustav.

Studenti FER-a besplatno popravljali bicikle

Zanimljiv detalj prosvjednog okupljanja bila je i akcija organizirana u suradnji sa studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER). Oni su tijekom šest sati na Savskom nasipu besplatno servisirali i popravljali bicikle okupljenim građanima.

"Drago mi je da su ovdje danas studenti FER-a. Pomažu građanima, popravljaju im bicikle, uređuju ih, što god treba napraviti", rekao je Hleb, ističući kako je to dio šireg volonterskog angažmana kroz zelene akcije i projekte.

Prosvjed je završio, a biciklisti su svoju poruku jasno izrekli. Sada se nadaju da ih je gradska vlast čula i da će konačno poduzeti konkretne korake prema stvaranju sustavne i povezane biciklističke mreže kakvu europska metropola poput Zagreba zaslužuje.