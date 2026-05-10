Kakve dragulje imamo! Vušković zabio iz slobodnjaka na oproštaju, Matanović dvostruki strijelac

Hrvatski reprezentativci u odličnoj su formi prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, barem oni koji igraju u Njemačkoj.

Naime, u 33. kolu Bundeslige u susretu HSV-a i Freiburga zabili su i Luka Vušković i Igor Matanović. Matanović je u 16. minuti izjednačio za Freiburg samo dvije minute nakon vodstva domaćina, a tresao je i u 87. minuti čime je smanjio na 3-2.

Matanović je u 16. minuti sjajno pobjegao svome čuvaru i pogodio na ubačaj Lukasa Küblera. Igoru je to bio deveti pogodak u Bundesligi ove sezone. U 87. minuti stigao je i jubilarni deseti, a oba pogotka možete pogledati OVDJE.

U 64. minuti zabio je i Vušković, i to kakav gol. Vušković je iz slobodnog udarca prizemnim udarcem iznenadio goste, a posebice vratara Atubolua koji nije uspio obraniti njegov udarac. Vušković se time na savršen način oprostio od domaće publike. Ovo mu je bila posljednja utakmica za HSV na ovom stadionu jer mu završava posudba i vraća se u Tottenham.

Pogodak Luke Vuškovića iz slobodnog udarca pogledajte OVDJE. Njemu je to bio šesti gol u ligi ove sezone, podsjećamo, riječ je o stoperu.

HSV je na kraju slavio 3-2 i popeo se na 11. mjesto uoči posljednjeg kola. Freiburg je sedmi s bodom više od Eintrachta i Augsburga.

