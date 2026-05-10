SJAJNA FORMA /

Kakve dragulje imamo! Vušković zabio iz slobodnjaka na oproštaju, Matanović dvostruki strijelac
Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

Vušković je iz slobodnog udarca prizemnim udarcem iznenadio goste, a posebice vratara Atubolua koji nije uspio obraniti njegov udarac

10.5.2026.
17:13
Sportski.net
Hrvatski reprezentativci u odličnoj su formi prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, barem oni koji igraju u Njemačkoj.

Naime, u 33. kolu Bundeslige u susretu HSV-a i Freiburga zabili su i Luka Vušković i Igor Matanović. Matanović je u 16. minuti izjednačio za Freiburg samo dvije minute nakon vodstva domaćina, a tresao je i u 87. minuti čime je smanjio na 3-2.

Matanović je u 16. minuti sjajno pobjegao svome čuvaru i pogodio na ubačaj Lukasa Küblera.  Igoru je to bio deveti pogodak u Bundesligi ove sezone. U 87. minuti stigao je i jubilarni deseti, a oba pogotka možete pogledati OVDJE.

U 64. minuti zabio je i Vušković, i to kakav gol. Vušković je iz slobodnog udarca prizemnim udarcem iznenadio goste, a posebice vratara Atubolua koji nije uspio obraniti njegov udarac. Vušković se time na savršen način oprostio od domaće publike. Ovo mu je bila posljednja utakmica za HSV na ovom stadionu jer mu završava posudba i vraća se u Tottenham

Pogodak Luke Vuškovića iz slobodnog udarca pogledajte OVDJE. Njemu je to bio šesti gol u ligi ove sezone, podsjećamo, riječ je o stoperu.

HSV je na kraju slavio 3-2 i popeo se na 11. mjesto uoči posljednjeg kola. Freiburg je sedmi s bodom više od Eintrachta i Augsburga.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
