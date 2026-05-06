Bundesliga se naklonila Vuškoviću dvama nominacijama: Tottenham već spremio nagradu

Iza Luke Vuškovića je sezona iz snova u HSV-u u njemačkoj Bundesligi. Vušković je očarao Njemačku, ali i svoj matični klub Tottenham i povećao si cijenu na nogometnom tržištu.

U Bundesligi je ove sezone u 26 utakmica pet puta zabio i jednom asistirao, bio je ključan čovjek svoga kluba, a Bundesliga ga je nagradila s nominacijom za najboljeg igrača lige i najboljeg mladog igrača lige. "Hamburški Vušković ove se sezone pojavio kao jedna od zvijezda u usponu Bundeslige, osvojivši nevjerojatan broj duela, u zraku i na tlu, a istovremeno predstavlja pravu prijetnju u napadu. Sa samo 19 godina, posuđeni igrač Tottenham Hotspura već ima dašak smirenosti u svojoj igri koji daleko nadmašuje njegove godine", stoji na službenoj stranici Bundeslige.

Vušković je u konkurenciji od 11 igrača koji se bore za nagradu igrača sezone. Tu su Gregor Kobel, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlović, Harry Kane, Joshua Kimmich, Angelo Stiller, Michael Olise i Luis Diaz. U konkurenciji za rookieja sezone uz Vuškovića su samo Yan Diomande iz Leipziga i Ibrahim Maza iz Leverkusena.

Engleski The Sun nedavno je doznao kako Tottenham želi produžiti ugovor s hrvatskim stoperom, dati mu veću plaću (u rangu prvotimaca) i mjesto u početnih 11 za sljedeću sezonu.

Od Vuškovića očekujemo da zasja već na ovom Svjetskom prvenstvu na ljeto, a Lothar Matthäus rekao je "S 18 godina igra kao da je već igrao na tri svjetska prvenstva", pa neka onda svoje prvo prvenstvo odigra tako.

