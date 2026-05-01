NAPOKON!

Sjajne vijesti za Hrvatsku: Vraća se Luka Vušković

Foto: Oliver Ruhnke/imago sportfotodienst/Profimedia

Vušković je za HSV odigrao 27 utakmica, a smatran je ponajboljim stoper u Bundesligi

1.5.2026.
14:46
Sportski.net
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nije mogao dobiti bolje vijesti. Nakon ozljede u momčad HSV-a vraća se Luka Vušković.

Sjajni tinejdžer propustio je posljednje tri utakmice njemačkog velikana, a HSV je u njima ostvario tri poraza uz gol-razliku 2:9.

“Luka je odradio gotovo cijeli trening s momčadi. Jasno je da je napredovao i, što je najvažnije, ne osjeća bol. Naravno, nećemo ništa riskirati. Postoji mogućnost da se vrati u sastav za utakmicu protiv Eintrachta. Pokušavamo naći pametno rješenje koje će koristiti i njemu i nama”, izjavio je Vuškovićev trener Merlin Polzin za njemački Bild.

Polzin je također izjavio kako je HSV u stalnom kontaktu s Tottenhamom.

“Naša je obveza i namjera da budemo u stalnom kontaktu s Tottenhamom i igračem, što i činimo. S obzirom na to da se vratio treninzima, možemo zaključiti da svi razmišljamo jednako i idemo u istom smjeru”, zaključio je trener HSV-a.

