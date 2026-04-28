LUKA SE VRAĆA /

Konačno i dobre vijesti: Pogledajte fotografiju koja će razveseliti i Zlatka Dalića

Konačno i dobre vijesti: Pogledajte fotografiju koja će razveseliti i Zlatka Dalića
Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

'Daje mi samopouzdanje i dobar osjećaj kada znam da je bol popustila'

28.4.2026.
19:14
Sportski.net
Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia
U razdoblju kada su ozljede poharale hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a sve kulminiralo operacijom Luke Modrića, stiže i jedna dobra vijest - vratio se Luka Vušković

Bio je izvan terena od 8. travnja zbog ozljede koljena i krvarenja zadobivenog na treningu. Bez njega, HSV je izgubio tri uzastopne utakmice (0-4 u Stuttgartu, 1-3 u Bremenu, 1-2 protiv Hoffenheima). U utorak poslijepodne, 15. momčad nastavila je s treninzima uoči subotnjeg susreta u Frankfurtu i Vušković se vratio u akciju, piše Bild

Veliki korak naprijed

S kineziološkom trakom oko koljena i rehabilitacijskim trenerom Sebastianom Capelom uz sebe, Vušković je odradio oko sat vremena individualnih vježbi (s loptom) izvan momčadskog treninga. To ne znači da će vrhunski hrvatski talent (na posudbi iz Tottenhama do kraja sezone) moći igrati u Bundesligi ovog vikenda, ali već je to veliki korak naprijed. Pogotovo jer HSV pretpostavlja da Vuškoviću neće trebati puno treninga da bi se vratio u formu.

"Nadamo se da ćemo postupno povećati njegov napredak. Želimo to pravilno izgraditi. Sutra će također raditi sa Sebastianom Capelom, a onda ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati. Daje mi samopouzdanje i dobar osjećaj kada znam da je bol popustila i da je mogao napraviti sljedeće korake. Što to znači za subotu, još ne znam", rekao je trener HSV-a, Merlin Polzin

Njemački Bild objavio je i fotografiju Vuškovića kou možete pogledati OVDJE, a uz nju su napisali kako ona daje nadu svim navijačima HSV-a, a mi možemo samo dodati - i Zlatku Daliću te svim hrvatskim navijačima. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-u

Luka VuškovićHsvHrvatska Nogometna Reprezentacija
