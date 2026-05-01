Stigla nova ponuda za sjajnog Dinamovog stopera?
Domínguez je u Dinamo stigao početkom ove sezone za 1,2 milijuna eura, uz 20 posto od idućeg transfera koji pripada Barceloni
Kako stvari stoje, Sergi Domínguez ovog ljeta gotovo sigurno napušta Dinamo. Nakon Lazija i Barcelone, u red za Španjolca stao je i PSV.
Kako piše Nacional, nizozemski velikan Dinamu je ponudio devet milijuna eura za braniča poniklog u La Masiji, a Modri bi tu ponudu, prema istom izvoru, mogli i prihvatiti.
Domínguez je u Dinamo stigao početkom ove sezone za 1,2 milijuna eura, uz 20 posto od idućeg transfera koji pripada Barceloni. U međuvremenu je skupio 39 nastupa te izborio mjesto prvog stopera Modrih i U-21 reprezentacije Španjolske, pa velik interes za njega ne čudi.
Ovim bi transferom Dinamo ostao na samo tri seniorska stopera (Scott McKenna, Niko Galešić i Raúl Torrente), iako je, prema navodima, dolazak Stjepana Radeljića već dogovoren.
