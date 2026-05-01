Stigla nova ponuda za sjajnog Dinamovog stopera?

Kako stvari stoje, Sergi Domínguez ovog ljeta gotovo sigurno napušta Dinamo. Nakon Lazija i Barcelone, u red za Španjolca stao je i PSV.

Kako piše Nacional, nizozemski velikan Dinamu je ponudio devet milijuna eura za braniča poniklog u La Masiji, a Modri bi tu ponudu, prema istom izvoru, mogli i prihvatiti.

Domínguez je u Dinamo stigao početkom ove sezone za 1,2 milijuna eura, uz 20 posto od idućeg transfera koji pripada Barceloni. U međuvremenu je skupio 39 nastupa te izborio mjesto prvog stopera Modrih i U-21 reprezentacije Španjolske, pa velik interes za njega ne čudi.

Ovim bi transferom Dinamo ostao na samo tri seniorska stopera (Scott McKenna, Niko Galešić i Raúl Torrente), iako je, prema navodima, dolazak Stjepana Radeljića već dogovoren.

