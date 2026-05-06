Gvardiol je na putu povratka, a sada su mu stigle sjajne vijesti

Joško Gvardiol trenutačno se oporavlja od operacije potkoljenice nakon teške ozljede koju je zadobio početkom siječnja ove godine u utakmici s Chelseajem.

Dok se Gvardiol oporavlja i dok se svi nadamo da ćemo ga gledati ovoga ljeta na Svjetskom prvenstvu, stigle su mu dobre vijesti iz njegova kluba Manchester Cityja. Naime, talijanski insajder Nicolo Schira doznaje kako mu mančesterski klub sprema novi ugovor koji bi ga vezao za City do 2030. godine s opcijom još jedne dodatne godine.

🚨 Excl. - Josko #Gvardiol is getting closer to extend his contract with #ManchesterCity until 2030 with the option for 2031. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2026

Još nema detalja u vezi toga ugovora, ali za pretpostaviti je da će Gvardiol dobiti dosta veću plaću nego je ima sada, a ovo je jasan potez Cityja da Gvardiol nije na prodaju i da ga žele zadržati kod sebe za sljedećih pet-šest sezona. Trenutni ugovor Gvardiolu istječe 2028. godine, a već su se pojavili napisi o mogućim kupcima pa se City ovako želi osigurati.

Podsjetimo, naš Maj Gašparac nedavno je doznao od izvora bliskog igraču kako njegov oporavak od ozljede teče prema planu i mogao bi biti na raspolaganju treneru Manchester Cityja Pepu Guardioli za samu završnicu sezone Premier lige u drugoj polovici svibnja što znači da će biti spreman za izazove koje nosi Svjetsko prvenstvo.

