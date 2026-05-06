TEŽE ZA PROMAŠITI

Što je ovo?! Neymar ne pamti ovakav promašaj u svojoj karijeri

Što je ovo?! Neymar ne pamti ovakav promašaj u svojoj karijeri
Foto: DANIEL DUARTE/AFP/Profimedia

6.5.2026.
8:41
Sportski.net
DANIEL DUARTE/AFP/Profimedia
Neymarov Santos remizirao je s paragvajskom Recoletom u četvrtom kolu Skupine D u južnoameričkoj Sudamericani (ekvivalentu Europske lige).

Utakmica je završila 1:1 iako je Santos apsolutno dominirao cijelom utakmicom. Statistika kaže da je Santos imao 17 udaraca, Recoleta samo 5, u okvir je omjer 3:2, posjed je bio 68 posto na strani Santosa, a imali su i tri velike prilike. Jednu jako veliku, gotovo nestvarnu je promašio Neymar, najveća zvijezda Santosa. Neymaru se odbila lopta i trebao ju je samo plasirati u praznu mrežu, ali nije se snašao i promašio je. Taj promašaj možete pogledati OVDJE.

Inače, Neymar je i zabio ranije u utakmici jedini gol za Santon u 41. minuti što možete pogledati OVDJE. Santos je dominirao i tražio i drugi pogodak, ali nisu ga našli i u 86. minuti je Fernando Galeano zabio za važan bod. 

Nakon četiri kola (od šest) Santos je na dnu skupine s tri boda, Recoleta ima bod više, Cuenca je na pet, a San Lorenzo na šest bodova što znači da je još sve otvoreno u toj skupini. 

