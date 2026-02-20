Neymar razmišlja o mirovini, ali prije toga želi ispuniti san

Neymaru bi ovo mogla biti posljednja godina u nogometu. Naime, legendarni Brazilac, koji je u karijeri igrao za Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain, Al-Hilal, pa ponovno za Santos, u intervjuu za CazeTV rekao je kako je moguće da se krajem godine umirovi.

Na pitanje CazeTV-a o planovima za budućnost Neymar je dao odgovor koji je mnoge zabrinuo.

"Ne znam što donosi budućnost. Moguće je da u prosincu odlučim da je dosta i da se želim umiroviti. Živim godinu po godinu... Ova godina je iznimno važna, ne samo za Santos i brazilsku reprezentaciju, nego i za mene osobno", rekao je Neymar, koji se nada da bi se mogao naći na popisu izbornika Carlo Ancelotti za Svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi, iako se talijanski stručnjak još nije oglasio o njegovim šansama.

Brazilac je priznao da se suzdržavao pri povratku u prvu momčad kako bi izbjegao nove ozljede. "Htio sam se ove sezone vratiti potpuno spreman, zbog čega sam se u nekim utakmicama suzdržavao. Znam da mnogi pričaju gluposti i ne razumiju kako to izgleda iz dana u dan, ali moram se nositi s tim. Santos je po tom pitanju napravio jako dobar plan", objasnio je.

"Naravno da sam se želio vratiti kako bih pomogao momčadi, ali na kraju sam se ipak malo prištedio kako bih se vratio sto posto spreman, bez bolova i straha. U posljednjoj utakmici uspio sam se jako dobro vratiti. Sretan sam i miran. Očito je da mi treba još malo ritma, ali upornošću ću doći do sto posto. Živjet ću godinu po godinu. Ne znam što će se dogoditi, sve ovisi o mom srcu. Dan po dan", zaključio je nekada najtalentiraniji tinejdžer na svijetu.

Napadača su tijekom cijele godine mučile ozljede zbog čega je napustio Saudijsku Arabiju nakon samo sedam nastupa za Al-Hilal i vratio se kući u Santos. Ozljedama pogođeni Neymar spasio je tog velikana od ispadanja u drugi rang brazilskog nogometa, a tek se sada vraća nakon nove stanke.

