FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠUŠKA SE /

Neymar komentirao ide li u SAD: 'Iskreno ne znam'
×
Foto: Marco Buenavista/Sports Press Ph/Zuma Press/Profimedia

Neymar se 2025. vratio Santosu, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru

17.4.2026.
7:52
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Brazilska nogometna zvijezda Neymar (34) komentirao je nagađanja o mogućem prelasku u Major League Soccer (MLS).

Neymara se posljednjih tjedana povezuje s američkim Cincinnatijem.

"Iskreno ne znam," rekao je 34-godišnji napadač za ESPN.

"Imam ugovor sa Santosom do kraja godine i namjeravam ga ispuniti," dodao je.

Neymar se 2025. vratio Santosu, gdje je započeo svoju profesionalnu karijeru. Ove godine je zbog problema s koljenom upisao samo osam nastupa postigavši četiri gola uz tri asistencije.

Najpoznatiji je po vremenu provedenom u svjetskim velikanima Barceloni (2013-2017) i Paris Saint-Germainu (2017-2023), igrajući uz sadašnju MLS superzvijezdu Lionela Messija u oba kluba. Od 2023. do 2025. je igrao i za saudijski Al Hilal.

Neymar nije igrao za brazilsku reprezentaciju od 2023. godine, no još uvijek se nada kako će biti na popisu putnika za skorašnje Svjetsko prvenstvo.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike