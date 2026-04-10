Neymar bi ipak mogao u Ameriku? MLS klub ga želi, ali postoji veliki problem

Neymar bi ponovno mogao promijeniti nogometnu sredinu, a najnovije informacije upućuju na to da se u priču uključuje i MLS. Iako je njegova budućnost i dalje otvorena, sve više naznaka sugerira kako bi se brazilski as mogao zaputiti prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema pisanju The Athletica, FC Cincinnati je započeo prve, neslužbene razgovore s Neymarom oko mogućeg transfera. Klub iz MLS-a navodno ispituje koliko je realno dovesti jednu od najvećih zvijezda svjetskog nogometa te ujedno procjenjuje njegov interes za takav potez.

Neymar je trenutačno pod ugovorom sa Santosom do kraja 2026. godine, nakon što je potpisao jednogodišnje produljenje s klubom u kojem je i započeo profesionalnu karijeru. Njegov povratak u Brazil bio je popraćen velikom pažnjom, a tada je privremeno zaustavljena priča o mogućem odlasku u MLS.

Još 2025. godine bio je vrlo blizu transfera u Chicago Fire, no tada je odlučio ostati u domovini i pomoći Santosu u stabilizaciji momčadi. Time je ideja o Americi stavljena na čekanje, ali nikada u potpunosti zatvorena.

Sada se, međutim, ta opcija ponovno vraća u fokus. Iako su razgovori u ranoj fazi, Cincinnati razmatra kako bi uopće izgledao dolazak igrača Neymarova statusa te kakav bi utjecaj imao na klub i ligu u cjelini. Klub se zasad nije službeno oglašavao.

Ipak, potencijalni transfer ne ovisi samo o sportskim ambicijama. FC Cincinnati već ima popunjena sva tri mjesta za takozvane “Designated Player” ugovore, a u njima se nalaze Evander, Kevin Denkey i Miles Robinson, što dodatno komplicira eventualni dolazak brazilske zvijezde.

Zbog toga bi za realizaciju posla bile potrebne promjene u kadru ili prilagodbe unutar MLS pravila o plaćama i registraciji igrača. U međuvremenu se spominje i interes europskih klubova za neke od ključnih igrača Cincinnatija, što bi moglo otvoriti prostor za dodatne poteze.

Za sada, Neymarova budućnost ostaje neizvjesna, no interes iz MLS-a pokazuje da njegovo ime i dalje ima snažnu težinu na globalnom nogometnom tržištu. Ukoliko do dogovora dođe, bio bi to jedan od najvećih transfera u povijesti lige.

