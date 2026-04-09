ODLIČNO IZDANJE /

Vaterpolisti sigurni protiv Nizozemske: Evo protiv koga Tucak vodi nove bitke za plasman

Vaterpolisti sigurni protiv Nizozemske: Evo protiv koga Tucak vodi nove bitke za plasman
Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Nakon poraza od Španjolske i Italije u prethodna dva nastupa, Hrvatska je protiv Nizozemske držala kontrolu rezultata od početka do kraja

9.4.2026.
16:44
Hina
Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija 12-8 (3-1, 2-2, 3-2, 4-3) pobjedom protiv Nizozemske započela je borbu za peto mjesto na turniru Svjetskog kupa u Alexandropoliju, posljednje koje vodi na završni turnir koji će se igrati u srpnju u Sydneyu.

Loren Fatović i Tin Brubnjak su sa po tri gola predvodili Hrvatsku, Marko Žuvela i Konstantin Harkov su dodali po dva, dok su Bilal Gbadamassi, Marnick Snel i Lars ten Broek bili dvostruki strijelci za Nizozemsku.

Nakon poraza od Španjolske i Italije u prethodna dva nastupa, Hrvatska je protiv Nizozemske držala kontrolu rezultata od početka do kraja. Nakon što je stvorila dva gola prednosti u prvoj četvrtini više niti jednom nije dopustila Nizozemskoj približavanje.

U drugoj utakmici 1. kola razigravanja od petog do osmog mjesta SAD su svladale Srbiju sa 14-12.

Hrvatska će u 2. kolu u subotu od 12.30 sati igrati protiv SAD-a, reprezentacije koju je u ponedjeljak svladala sa 16-7, dok će nastup u Alexandropoliju okončati u nedjelju utakmicom protiv Srbije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
