Simeone vidno razočaran: 'Nemam snage nastaviti, a sudac je bio u pravu'

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico 1-0.

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

Diego Simeone bio je realan i smiren nakon utakmice, ali vidno razočaran pa je poprilično rezignirano odgovorio na pitanje ima li snage nastaviti na klupi Atletica.

"Nemam. Danas nemam. Realnost je da je Atletico enormno narastao u svakom aspektu, klub je prepoznat diljem Europe i svijeta na načina na koji prije nije bio. Ali, ljudi žele pobijediti, plasman u finale im nije dovoljan", kazao je razočarani Simeone pa nahvalio Arsenal.

"Nema se što više reći. Ispadamo. Čestitamo Arsenalu; dobro su se natjecali. Imaju momčad i menadžera koji mi se sviđaju. Slijede dosljedan pristup, sa značajnim financijskim resursima koji im omogućuju da se ovako natječu. Čestitamo. Nastavit ćemo s našim radom, bez zadržavanja na detalju koji je toliko očit", kazao je Simeone koji je upitan i za sporni trenutak oko 60. minute kada je Calafiori nagazio Griezmanna, ali je tome prethodio dvojben prekršaj Pubilla nad Gabrielom.

"Neću se zadržavati na jednom detalju. Vrlo je jasno, i razumijemo da je Pubill napravio prekršaj nad jednim od njihovih igrača. Vjerujemo da je bio u pravu u toj situaciji. Neću se zadržavati na tome jer bi to bilo traženje izgovora, a ne želim tražiti izgovore ni za što", kazao je trener Atletica.

