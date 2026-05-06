Bayern protiv PSG-a za finale: Evo kada i gdje možete gledati epski dvoboj

Bayern Munich večeras od 21 sat dočekuje Paris Saint-Germain u uzvratu polufinala Lige prvaka. PSG stiže s prednošću 5:4 iz prve, vrlo efikasne utakmice.

Pobjednik ide u finale protiv Arsenal, koji je izbacio Atlético Madrid. Treneri Vincent Kompany i Luis Enrique najavljuju još jednu otvorenu utakmicu.

Susret je dostupan u prijenosu na HTV 2 i Arena Sport 1.

Prva utakmica je bila spektakl

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2. S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Bavarci su poveli u 17. minuti golom Harryja Kanea iz kaznenog udarca, izjednačio je Kviča Kvaratškhelija u 24. minuti, Joao Neves je u 33. minuti okrenuo rezultat, da bi Michael Olise izjednačio u 41. minuti. U posljednjim trenucima prvog dijela Ousamne Dembele je iz kaznenog udarca doveo Parižane do nove prednosti.

Kvaratskhelija je u 55. minuti svojim drugim golom na utakmici povećao prednost PSG-a. Tri minute kasnije bilo je 5-2, a novi gol je zabio Dembele. Bayern se nije predavao, u 65. minuti je Dayot Upamecano smanjio na 5-3, a tri minute kasnije Diaz je pogodio za 5-4.

Za Bayern je Josip Stanišić odigrao cijeli susret.

PSG je ovom pobjedom preknuo niz od pet uzastopnih poraza od Bayerna, pri čemu je posljednja utakmica bila u 4. kolu ligaškog dijela, a Bavarci su na Parku prinčeva pobijedili 2-1.

