FIFA dobila veliki šamar od hotela i smještaja u SAD-u: Ovakvim podacima se nisu nadali

Podaci američkih hotela koje je objavio Forbes.com za sada ne idu u korak s onime što FIFA najavljuje i nema porasta broja noćenja zbog tog globalnog događaja.

Naime, iako FIFA na sva zvona najavljuje ogromnu zainteresiranost za Svjetsko prvenstvo koje počinje za nešto više od mjesec dana pa i ogromne prihode koje će zaraditi svi uključeni u taj veliki ekonomski i sportski događaj, podaci koje je objavio Forbes ne ide u korak s time.

Pet tjedana do početka turnira, hotelska industrija tvrdi da su rezervacije unaprijed u nekim gradovima domaćinima na razini ili niže od bilo kojeg uobičajenog ljeta. Gotovo 80% američkih hotelijera u 11 gradova domaćina Svjetskog prvenstva kaže da su rezervacije ispod izvornih predviđanja, a neki opisuju turnir kao "ne-događaj", prema anketi Američkog udruženja hotela i smještaja (AHLA) objavljenoj u ponedjeljak.

Samo četvrtina ispitanika AHLA-e "vidi značajan porast“ - uglavnom na tržištima s jakom osnovnom potražnjom za razonodom ili baznim kampovima timova.

Analiza FIFA-e, koja je predviđala da će Svjetsko prvenstvo generirati 30,5 milijardi dolara gospodarskog prihoda, temeljila se na pretpostavci da će se milijuni međunarodnih turista sliti na turnir. Prošle godine FIFA je rekla turističkim dužnosnicima u gradovima domaćinima Svjetskog prvenstva da očekuju podjelu domaćih i međunarodnih posjetitelja u omjeru 50/50. No, otprilike sedam od 10 ispitanika u anketi AHLA-e reklo je da vizne barijere i šira geopolitička pitanja značajno potiskuju međunarodnu potražnju.

Zabrinjavajući podaci iz gradova domaćina

"Ključna je razlika što je ovaj turnir puno veći od ostalih svjetskih prvenstava“, rekao je za Forbes Alan Fyall, prodekan na Rosen College of Hospitality Management Sveučilišta Central Florida. "Raspršeniji je, skuplji je i putovanje je kompliciranije.“

Otprilike 85-90% hotelijera u Kansas Cityju izvještava da rezervacije zaostaju za tipičnim lipnjem ili srpnjem bez ikakvih većih događaja. U četiri grada domaćina - Bostonu, Philadelphiji, San Franciscu i Seattleu - gotovo 80% hotelijera kaže da rezervacije zaostaju za tipičnim ljetom, a mnogi opisuju turnir kao "ne-događaj".

U Los Angelesu, gotovo 65-70% ispitanika AHLA-e izvještava o rezervacijama ispod očekivanja, često u skladu s tipičnim ljetom ili zaostaju za njim. Slično tome, otprilike dvije trećine hotela u New Yorku izvještavaju o slabijim rezervacijama od očekivanih koje prate normalnu, ali ne i povećanu ljetnu potražnju.

Čini se da se FIFA opet preračunala.

