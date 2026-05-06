Ne gradi se samo Maksimir! Kultna La Bombonera ide u rekonstrukciju, evo kako će izgledati

Kultni stadion Boca Juniorsa, poznata „La Bombonera”, ide u veliku rekonstrukciju koja će potpuno promijeniti njegov izgled. Simbol Buenos Airesa, izgrađen 1938. i projektiran od strane Viktora Sulčića, nakon 30 godina dobiva novo ruho.

Plan je povećanje kapaciteta s 57.000 na oko 80.000 mjesta, uz dodavanje četvrtog nivoa tribina, 18 liftova, novi pristupni tunel za igrače te modernizaciju klupskih i terenskih sektora.

U projektu su i novi VIP prostori, veće svlačionice, medijski centar i komercijalni sadržaji, kao i poboljšana sigurnost i pristup za osobe s invaliditetom. Sve to još čeka zeleno svjetlo vlasti zbog lokacije uz željezničku prugu.

Predsjednik kluba Juan Román Riquelme vodi pregovore, a cilj je početak radova što prije i završetak do 2030. godine. Klub će privremeno morati igrati na drugom stadionu.

