Od lova na trofeje do lova na ribe: 'To nije sramota, kako mnogi misle, to je posao kao i svaki drugi'

Mnogi sportaši nakon kraja karijere odluče ostati u sportu u kojemu su izgradili ime, dok se neki prebace u drugi sport. Ipak, ima i onih koji naprave potpuni zaokret. Jedan od takvih je i Fabio Coentrão , junak novog izdanja našeg serijala "Karijera nakon karijere".

Impresivna karijera

Coentrão je rođen 11. ožujka 1988. u Vili do Conde, malom ribarskom mjestu na sjeveru Portugala. Od samog početka vidjelo se kako se radi o talentiranom igraču, pa je tako sa samo 17 godina debitirao za lokalni Rio Ave. S 19 je uslijedio transfer u Benficu, pa nakon nje i u Real Madrid, sve do povratka u Rio Ave 2018. godine. Prvi put se umirovio 2019., no godinu dana kasnije vratio se pomoći Rio Aveu prije nego što se konačno povukao 2021. godine sa samo 33 godine.

U bogatoj karijeri "upecao" je 13 trofeja, uključujući i dvije Lige prvaka.

Nakon karijere Coentrão "nestao s lica zemlje". Lijevi bek u potpunosti se povukao iz javnog života i mir pronašao među valovima. Portugalac je dres i kopačke zamijenio radničkim odijelom i krenuo putevima svojih predaka – u ribolov.

Foto: LAURIE DIEFFEMBACQ/AFP/Profimedia

Mirnije vode

“Ovdje dolazim otkad sam rođen. Moj otac imao je brod i radio u ribarstvu, često sam išao s njim i to sam obožavao. Kad god sam imao vremena ili bio na odmoru, dolazio sam ovdje. Moj život bio je more — more i ribolov. Znao sam da će nogomet jednog dana završiti i da ću morati krenuti drugim putem. Moja sreća je ovaj brod i ovo je život kakav želim," rekao je Coentrão za AS 2026.

Bivši nogometaš koji je dijelio svlačionicu s brojnim zvijezdama danas ima više od 45 zaposlenika, a kako je rekao kada se saznalo čime se bavi, nada se da će ta brojka uskoro biti još i veća.

"Život na moru nije sramota, kako mnogi misle. To je posao kao i svaki drugi. I ne samo to — more je predivno i trebamo ga. Ljudi koji vole more i žele ga doživjeti trebaju slijediti svoj san. To je posao i za nove generacije. Moj otac imao je brod, bavio se ribolovom i ja sam kao dijete uvijek išao s njim. Moj život bio je more… more i ribolov," rekao je Portugalac za tamošnje medije još 2022. godine.

Važno je napomenuti kako Coentrãu more nije donijelo samo dobroga. Portugalske su ga vlasti 2025. optužile da se u ribolov bacio bez dozvole, nešto što je nekadašnji lijevi bek negirao. Također spominjemo kako se Coentrão nakon umirovljenja nije posvetio samo ribolovu, već i proizvodnji gina, tako da mu nogomet uopće ne nedostaje.

POGLEDAJTE VIDEO: Zabio dva gola za Istru pa ga pitali nada li se Svjetskom prvenstvu: Evo što je odgovorio