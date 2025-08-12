Dinamovac odbio dvije ponude iz Poljske, ali ovu nije mogao: Evo gdje Špikić nastavlja karijeru

Dario Špikić već je neko vrijeme na odlasku iz Dinama, iako su se nedavno pojavile nove informacije kako bi ipak mogao ostati. Desno krilo Plavih navodno je impresioniralo trenera Marija Kovačevića svojim igrama na desnom beku te se smatralo da bi mogao konkurirati za tu poziciju, no izgleda kako će ipak napustiti Maksimir tvrde Sportske novosti.

26-godišnjak je navodno dobio ponudu portugalskog prvoligaša Rio Avea koja je zadovoljila njegove osobne apetite, a ni klub mu ne želi raditi probleme pri odlasku. Spremni su ga Plavi pustiti za 600 tisuća eura, a Špikić bi ovog tjedna trebao odraditi i liječnički pregled u Portugalu te potom potpisati ugovor.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

On je u Dinamo stigao prije četiri godine iz Gorice za 1.8 milijuna eura nakon što je drugu polusezonu 2020./21. proveo na posudbi u Maksimiru. Na polovici prošle sezone izgubio je status prvotimca i bio posuđen grčkom Arisu koji ga ipak nije odlučio otkupiti. Ovog ljeta je već odbio ponude poljskih klubova Jagiellonije Białystok i Rakowa iz Czestochowa.

Za Plave je u 146 nastupa zabio 20 golova uz 12 asistencija. Transfermarkt ga procjenjuje na 1.8 milijuna eura.

