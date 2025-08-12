TRAŽI NOVI KLUB /

Ovo je konačni znak da Donnarumma odlazi iz PSG-a, poznato je tko ga želi

Donnarumma je u PSG stigao iz Milana 2021. godine te ima odraditi još jednu sezonu ugovora

12.8.2025.
15:45
HINA/Sportski.net
Prvi vratar europskog nogometnog prvaka Paris SG-a tijekom čitave prošle sezone, talijanski reprezentativac Gianluigi Donnarumma (26) nije uvršten na popis igrača za dvoboj europskog Superkupa protiv Tottenham Hotspura koji će se igrati u srijedu u Udinama što dodatno pojačava glasine kako će napustiti klub do kraja prijelaznog roka.

Donnarumma je u PSG stigao iz Milana 2021. godine te ima odraditi još jednu sezonu ugovora.

No, PSG je već doveo u svoje redove Lucasa Chevaliera iz Lillea, najboljeg vratara francuske lige prošle sezone, te se očekuje kako će upravo on biti na vratima u srijedu, a za utakmicu protiv Tottenhama još su prijavljeni Matvej Safonov Renato Marin.

Fabrizio Romano javlja kako je Manchester City u kontaktu s PSG-om, ali im je tražena cifra od 50 milijuna eura previsoka. City također mora riješiti Edersonovu situaciju, on je pak na izlaznim vratima kluba, a Galatasaray je navodno vrlo zainteresiran.

 

 

Gianluigi DonnarummaPsgManchester City
