Igrao je u engleskoj Premier ligi, a sada ide u zatvor zbog krijumčarenja droge

Ronnie Stam, nizozemski nogometaš koji je igrao u engleskoj Premier ligi za Wigan optužen je za krijumčarenje više od dvije tone kokaina u rodnu Nizozemsku, piše engleski The Sun.

Ulična vrijednost kokaina iznosila je nevjerojatnih 48,6 milijuna funti. Stam se suočavao s ukupno 13 godina zatvora jer su ga tužitelji smatrali glavnim igračem u nizozemskom kriminalnom svijetu. No, 41-godišnjak je osuđen na sedam godina zatvora nakon što je oslobođen dvije ozbiljnije optužbe protiv njega.

Stam je proglašen krivim za trgovinu 724 kilograma kokaina i MDMA-e te posjedovanje dušikovog oksida, ili "plina za smijanje", kako je poznatiji.

Stam je dvije godine igrao u Wiganu po dolasku iz Twentea s kojim je osvojio nizozemsku Eredivisie. Nakon Wigana igrao je još za Standardu iz Liegea i NAC Bredu na poziciji desnog beka.

