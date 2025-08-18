JESTE LI PRIMIJETILI? /

U jakom Dinamovom uporištu svi zure u jedan zid i pitaju se tko je ovo napravio

Foto: Slavko Midzor/pixsell
ŽIVOT SVOJ, LJUBAV SVU: Novi mural Štrumfa posvećen Dinamu u naselju Ferenšćica.
Zagrebački kvart Ferenšćica dobila je novi predivni mural. Radi se o štrumfu - navijaču Dinama. Pešćenica, općina koja spada u istočni dio Zagreba, jako je Dinamovo uporište koje broji veliki broj grafita i murala posvećenim Dinamu i grupi Bad Blue Boys, ali ne samo Boysima i klubu nego i klupskim legendama, slavnim generacijama i gradu Zagrebu. Ferenšćica, Volovčica i ostali kvartovi na Pešći dišu i žive za Dinamo. 

Pogledajte u galeriji kakvi sve grafiti i murali postoje na Pešćenici. Naravno, to nisu svi, ima ih još. 

18.8.2025.
12:16
S.M.
Slavko Midzor/pixsell
