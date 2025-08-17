Preživjeli su sve ratove i borbe i danas slave 39. rođendan! Ovo su najbolja izdanja BBB-a

Sretan rođendan navijačkoj skupini Bad Blue Boys! Iako su postojala različita tumačenja oko točnog datuma osnutka grupe, sami Boysi prihvatili su 17. kolovoza 1986. kao svoj rođendan pa možemo reći da su BBB kao organizirana navijačka skupina nastali na današnji dan prije 39 godina.

U tih 39. godina Boysi su prošli svašta. Čestu su bili u borbi za svoj klub, prvo za povratak imena Dinamo, a onda i u strahovladi Zdravka Mamića i njegove klike u borbi za navijački i demokratski Dinamo. Sve to je grupa izdržala i iz tih borbi izašla jača nego prije. Danas bodre Dinamo na svakoj utakmici u velikom broju, a na europskoj sceni su poznati kao jedna od najopasnijih i najglasnijih navijačkih skupina.

Prebrodili su Domovinski rat, borbu za povratak imena, borbu za navijački Dinamo i danas slave 39. rođendan. 39 godina tradicije bunta!