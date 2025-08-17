Dinamo čestitao rođendan Boysima: Napisali samo četiri riječi

Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boys osnovana je na današnji dan, 17. kolovoza 1986. Trideset i deveti rođendan grupi čestitao je i Dinamo preko svojih društvenih mreža.

Uz fotografiju na kojoj piše Sretan rođendan, BBB, klub je napisao "U dobru i zlu". Na svojoj službenoj stranici Dinamo je objavio duži tekst u kojem opisuju povijest nastanka grupe.

U dobru i zlu 💙🎂 pic.twitter.com/lInGySw53U — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 17, 2025

"Inspiracija za sam naziv grupe niknula je iz filmskog klasika „Bad Boys“ u kojem je naslovnu ulogu igrao Sean Penn. Boysi su, dakako, i prije tog datuma imali jasne obrise i karakteristike navijačke grupe pa je i to jedan od razloga zbog čega su se u ožujku 1991. godine, prilikom proslave pete obljetnice, na utakmici protiv beogradskog Partizana, naslonili na nešto raniji datum, 17. ožujka.

U tom dvoboju na petoj obljetnici orila se slavljenička pjesma s tada „plavoga“ maksimirskog juga... S vremenom su predstavnici skupine ipak prihvatili, kako sami ističu, „povijesno točniji datum“ i verificirali 17. kolovoza 1986. kao svojevrsni plavi navijački big bang", stoji u tekstu.

POGLEDAJTE VIDEO: Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'