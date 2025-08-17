Dinamo čestitao rođendan Boysima: Napisali samo četiri riječi
Inspiracija za sam naziv grupe niknula je iz filmskog klasika Bad Boys
Dinamova navijačka skupina Bad Blue Boys osnovana je na današnji dan, 17. kolovoza 1986. Trideset i deveti rođendan grupi čestitao je i Dinamo preko svojih društvenih mreža.
Uz fotografiju na kojoj piše Sretan rođendan, BBB, klub je napisao "U dobru i zlu". Na svojoj službenoj stranici Dinamo je objavio duži tekst u kojem opisuju povijest nastanka grupe.
U dobru i zlu 💙🎂 pic.twitter.com/lInGySw53U— GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 17, 2025
"Inspiracija za sam naziv grupe niknula je iz filmskog klasika „Bad Boys“ u kojem je naslovnu ulogu igrao Sean Penn. Boysi su, dakako, i prije tog datuma imali jasne obrise i karakteristike navijačke grupe pa je i to jedan od razloga zbog čega su se u ožujku 1991. godine, prilikom proslave pete obljetnice, na utakmici protiv beogradskog Partizana, naslonili na nešto raniji datum, 17. ožujka.
U tom dvoboju na petoj obljetnici orila se slavljenička pjesma s tada „plavoga“ maksimirskog juga... S vremenom su predstavnici skupine ipak prihvatili, kako sami ističu, „povijesno točniji datum“ i verificirali 17. kolovoza 1986. kao svojevrsni plavi navijački big bang", stoji u tekstu.
POGLEDAJTE VIDEO: Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'