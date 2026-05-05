Nekadašnji Bilićev pomoćnik koji je uveo Borussiju u finale LP potpisao za novi klub

Edin Terzić, 43-godišnji nogometni stručnjak s dvojnim njemačko-hrvatskim državljanstvom i bivši trener Borussije Dortmund, potpisao je dvogodišnji ugovor s Athletic Bilbaom, objavio je u utorak ovaj baskijski klub.

On će naslijediti 62-godišnjeg Španjolca Ernesta Valverdea koji napušta klupu baskijske momčadi na kraju ove sezone. Valverde je u svom trećem mandatu na klupu Athletica stigao 2022. i s njim osvojio španjolski Kup kralja prije dvije godine. Isti je trofej s Athleticom osvojio i 2015. u svom drugom mandatu (2013. - 2017.) na klupi baskijskog kluba.

Edin Terzić u Athletic stiže nakon dvogodišnje stanke od trenerskog posla. Prije toga je samostalno vodio Borussiju Dortmund (2020. - 2021., 2022. - 2024.) i s njom osvojio Kup Njemačke (2021.) u prvom mandatu, a u drugom mandatu je došao do finala Lige prvaka (2024.) u kojem je njemačka momčad poražena od Real Madrida.

Prije nego što je počeo uspon u sportskom pogonu Borussije, Terzić se četiri godine kalio u ulozi pomoćnika Slavenu Biliću, dok je bivši hrvatski izbornik bio trener u istanbulskom Bešiktašu (2013. - 2015.) i u londonskom West Ham United (2015. - 2017.).

Terzić će biti predstavljen kao novi trener uoči početka nove sezone.

"Trenutačno je sav naš fokus na preostale četiri ključne utakmice", poručili su iz kluba.

Athletic je u ovom trenutku na osmom mjestu ljestvice La Lige s 44 boda, tri boda iza Celte Vigo koja se nalazi na šestoj poziciji koja donosi plasman u Konferencijsku ligu.

