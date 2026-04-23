LA LIGA NAKON DORTMUNDA? /

Španjolci pišu: Terzić već dogovorio dolazak u Athletic Bilbao na kraju sezone
Foto:

Glasnogovornik Athletic Bilbaa u četvrtak nije odgovorio na upit hoće li Terzić biti novi trener

23.4.2026.
22:03
Hina
Nogometni trener Edin Terzić preuzet će na kraju sezone Athletic Bilbao, španjolskog prvoligaša u kojem igraju samo Baski ili igrači odrasli u Baskiji, izvijestile su u četvrtak lokalne novine Diario Vasco i radio Onda Vasca.

Terzić, hrvatskih i bosanskohercegovačkih korijena, rođen prije 43-godine u Njemačkoj, posljednji angažman je imao prije gotovo dvije godine u Borussiji Dortmund.

„Trenutni televizijski komentator u Njemačkoj prati iz svoje zemlje aktualnosti crveno-bijelih“, izvijestio je Diario Vasco. „Naši izvori tvrde da je dogovor zaključen prije nekoliko tjedana u obliku predugovora“, dodao je.

Athletic se u utorak pobjedom od 1-0 nad Osasunom, pri čemu hrvatski napadač Ante Budimir nije iskoristio jedanaesterac za izjednačenje, probio na deveto mjesto u prvenstvu.

Trener Ernesto Valverde, kojem ugovor istječe za dva mjeseca, u ponedjeljak je najavio odlazak.

„Sljedeće sezone neću biti trener Athletica“, izjavio je 62-godišnji Valverde u videu koji je objavio klub sa stadiona San Mames. 

„Ovo je zrela odluka o kojoj sam razmišljao već neko vrijeme, a o kojoj sam razgovarao s klubom“, dodao je rekorder po broju vođenih utakmica u Bilbau.

Valverde će se oprostiti nakon 500 utakmica na klupi Athletica, tijekom tri mandata.

Ovaj tjedan je poduzetnik Jon Uriarte dobio novi mandat na mjestu predsjednika kluba. Diario Vasco piše da je htio produžiti ugovor Valverdeu, koji je bio na klupi tijekom njegovog dosadašnjeg četverogodišnjeg mandata, ali je trener odlučio otići.

Glasnogovornik Athletic Bilbaa u četvrtak nije odgovorio na upit hoće li Terzić biti novi trener.

Terzić se trenerski razvijao u podmlatku Borussije Dortmund, a od 2013. do 2017. bio je pomoćnik hrvatskom treneru Slavenu Biliću u Bešiktašu i West Hamu.

Vratio se zatim u Borussiju Dortmund gdje je obavljao razne funkcije dve dok u ljeto 2022. nije preuzeo klupu prve momčadi. Crno-žute je odveo do finala Lige prvaka 2024. te je nakon poraza s 0-2 od Real Madrida napustio klub.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
