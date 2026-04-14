TRAŽENA ROBA /

Oduševio Englesku, a sada napušta klub: Spominju se Manchester United, ali i španjolski velikan

Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Sjajne igre su još impresivnije kada uzmemo u obzir da je Bournemouth prodao gotovo sve najbolje igrače u posljednjih godinu dana

14.4.2026.
17:36
Hina
Trener Bournemoutha Andoni Iraola napustit će klub na kraju sezone, objavio je engleski klub u utorak.

Iraola se pridružio Bournemouthu 2023. godine i prošle sezone ih je doveo do rekordnog devetog mjesta u Premier ligi, poboljšavši i njihov rekordni broj bodova (56).

"Čast mi je voditi Bournemouth i ponosan sam na ono što smo postigli", rekao je 43-godišnji Iraola, koji je naslijedio Garyja O'Neila, u izjavi kluba.

Ugovor Španjolca istječe na kraju ove sezone, a pregovori o novom ugovoru nisu uspjeli, unatoč želji kluba da Iraolu zadrži na Vitality stadionu.

Iraola će nakon sezone biti slobodan, ali s obzirom na potražnju, neće dugo biti bez posla. Najglasniji su nagovještaji o povratku u Athletic Bilbao, gdje je kao igrač odigrao više od 500 utakmica, te preuzimanju pozicije glavnog trenera Manchester Uniteda.

Bournemouth također uspješno igra ove sezone, nedavno je pobijedio vodećeg Arsenala, te je na 11. mjestu tablice, ali samo dva boda iza sedmog mjesta, koje još uvijek donosi europska natjecanja.

Sjajne igre su još impresivnije kada uzmemo u obzir da je Bournemouth prodao gotovo sve najbolje igrače u posljednjih godinu dana (Semenyo, Hujisen, Kerkez, Zabarnyi ...)

