Hrvatski trener koji je Borussiju doveo do finala Lige prvaka ima novi posao?

Hrvatsko-bosanskohercegovački trener s njemačkom putovnicom Edin Terzić uskoro bi se mogao ponovno vratiti na trenersku klupu.

Naime, Ernesto Valverde nedavno je najavio kako će se na kraju sezone povući s klupe Athletic Bilbaa, a baskijski gigant upravo u bivšem treneru Borussije Dortmund vidi njegova nasljednika.

Terzić je Borussiju vodio od srpnja 2022. do lipnja 2024. i od tada je bez posla. U te dvije godine Terzić je doveo Borussiju do finala Lige prvaka i do drugog mjesta u Bundesligi u sezoni u kojoj su titulu izgubili zbog gol-razlike. "Žuto-crne" je vodio i kroz dio sezone 2020./21. kada im je donio titulu osvajača kupa.

Sada bi se, prema španjolskim medijima, trebao vratiti na klupu.

Dodajemo i kako ga se jedno vrijeme povezivalo i s Dinamom, ali je Terzić odbio poziv našeg najtrofejnijeg kluba.

