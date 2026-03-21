ŠUŠKA SE

Hrvatski trener koji je Borussiju doveo do finala Lige prvaka ima novi posao?

×
Foto: Malte Ossowski/Sven Simon/imago sportfotodienst/Profimedia

U dvije godine na klupi Borussije, Terzić je njemački klub vodio u 96 susreta pobjedivši u njih 55

21.3.2026.
11:18
Sportski.net
Hrvatsko-bosanskohercegovački trener s njemačkom putovnicom Edin Terzić uskoro bi se mogao ponovno vratiti na trenersku klupu.

Naime, Ernesto Valverde nedavno je najavio kako će se na kraju sezone povući s klupe Athletic Bilbaa, a baskijski gigant upravo u bivšem treneru Borussije Dortmund vidi njegova nasljednika.

Terzić je Borussiju vodio od srpnja 2022. do lipnja 2024. i od tada je bez posla. U te dvije godine Terzić je doveo Borussiju do finala Lige prvaka i do drugog mjesta u Bundesligi u sezoni u kojoj su titulu izgubili zbog gol-razlike. "Žuto-crne" je vodio i kroz dio sezone 2020./21. kada im je donio titulu osvajača kupa.

Sada bi se, prema španjolskim medijima, trebao vratiti na klupu.

Dodajemo i kako ga se jedno vrijeme povezivalo i s Dinamom, ali je Terzić odbio poziv našeg najtrofejnijeg kluba.

Edin TerziĆAthletic BilbaoLa Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
