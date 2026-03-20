BIVŠI TRENER BARCELONE /

Legenda napušta klupu Bilbaa na kraju sezone

Foto: Javier Borrego/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nedjeljna utakmica La Lige protiv Real Betisa bit će Valverdeova 495. utakmica na čelu Bilbaa

20.3.2026.
15:48
Hina
Trener Athletic Bilbaa Ernesto Valverde u petak je izjavio da će napustiti klub na kraju sezone, nakon što je trenirao momčad iz La Lige deset sezona u tri razdoblja.

Valverde, koji je vodio Bilbao do njihovog prvog naslova Copa del Rey u 40 godina u sezoni 2023./24., objavio je svoju odluku o odlasku u videu objavljenom na YouTube kanalu kluba.

"Danas sam ovdje kako bih objavio da sljedeće sezone neću biti trener Athletica. Ovo je odluka o kojoj razmišljam već neko vrijeme i o kojoj sam razgovarao s klubom", rekao je 62-godišnjak, koji je također vodio Bilbao do osvajanja španjolskog Superkupa 2015. godine.

"Istovremeno, želio bih naglasiti da nam je ostalo 10 važnih ligaških utakmica u kojima imamo puno toga za odigrati."

Valverde, koji je također trenirao Barcelonu, Olympiacos, Villarreal, Valenciju i Espanyol, bio je trener Bilbaa u razdobljima između 2003.-2005. i 2013.-2017., prije nego što se vratio u klub u lipnju 2022.

Nedjeljna utakmica La Lige protiv Real Betisa bit će Valverdeova 495. utakmica na čelu Bilbaa.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
