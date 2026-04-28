Bivši sportaši imaju hit proizvod: 'Mislio sam da to u Hrvatskoj neće proći, ali uspjeli smo'

U ovotjednom nastavku serijala Net.hr-a 'Karijera nakon karijere' gosti su Ian Balen i Roko Gligora, mladi poduzetnici koji su sportske terene zamijenili poslovnim svijetom i pokrenuli su Unlokie, startup koji nudi pametne ormariće za sportsku opremu.

Obojica su bili aktivni sportaši, Ian je od malih nogu bio u sportu i bavio se nogometom i košarkom, a Roko se godinama bavio veslanjem.

"Sport je od djetinjstva pa do fakulteta bio dio moje svakodnevice", istaknu je Roko.

No, život nisu nastavili na sportskim terenima, već su se prebacili u poduzetničke vode, ali sport im je i dalje jako važan dio života.

"Unatoč godinama predanosti, u jednom trenutku sam shvatio da profesionalna sportska karijera ipak nije za mene. Nekako sam shvatio da neću biti jedan od najboljih i da ne vidim nekakvu veliku karijeru u tome. Jednostavno nisam bio prospekt", objasnio je Ian, a Roko kaže da je "samo prebacio sportsku aktivnost u pomaganje tome da drugi ljudi lakše se bave sportom".

Njih dvojica su na ideju o pametnim ormarićima došli na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER).

Startup Unlokie, koji nudi pametne ormariće za najam, nastao je iz kombinacije slučajnosti i toga da su prepoznali stvarne potrebe na tržištu. Pametni ormarići se koriste pomoću aplikacije, a cijena najma opreme iznosi 0,65 eura za dva sata.

Ideja se rodila prilikom Balenovog posjeta Švicarskoj.

"Oni su imali sličan takav neki projekt i meni je to bilo zapravo jako zanimljivo tada", rekao je Ian Balen te otkrio da je bio isprva zabrinut:

"Ipak, u početku sam bio skeptičan oko primjene takvog koncepta u Hrvatskoj. Mislio sam si, 'ma dobro, to kod nas nikad neće proći'".

Na ideju je gotovo zaboravio, sve dok mu kolega Roko, dok je trčao na zagrebačkom Jarunu, nije spomenuo kako bi bilo sjajno da postoji mjesto gdje može sigurno odložiti svoje stvari.

"Rekao je kako bi bilo super da ima to negdje za iznajmiti. Onda smo došli na ideju ajmo mi pokušati ovo. I sve je to krenulo iz toga, ajmo pokušati, zašto ne", opisao je Ian, a Roko o tome kaže:

"Vidio sam koliko je ljudi vani, koliko se ljudi bavi sportom, ali sam zanimljivo vidio da je igralište samo igralište. Kao da je bio manjak lopti. Ljudi su dolazili na Jarun, ali nisu s predumišljajem da bi se možda dodavali s loptom, zaigrali odbojku, zaigrali košarku. I tu je postojala ta rupa koju sam onda s Ianom krenuo istraživati."

Prije nešto više od godinu dana, ideja se počela pretvarati u stvarnost. Tvrtka je službeno lansirana 17. travnja postavljanjem prvih ormarića na igralištu Kampus u Rijeci. Trenutno je taj biznis na razini startupa, ormarići se nalaze samo u Rijeci, i u tvrtki rade samo njih dvojica, no ambiciozni su oko širenja.

"Mi vidimo svako igralište u hrvatskim gradovima gdje se ljudi bave sportom kao mjesto gdje naš ormarić pripada. Ali ne samo igrališta, nego i zelene površine na kojima se može badminton zaigrati", kaže Gligora.

"To nije isključivo vezano za hrvatske gradove. Naši susjedi su isto jako aktivni, pogotovo na primjer Slovenija. Mislim da je problem univerzalan, nema granica koje to sprječavaju", rekao je Roko.

Sadržaj ormarića prilagođava se lokalnim potrebama, a osim lopti za košarku, nogomet i odbojku, te setova za badminton i stolni tenis, pojavili su se i neočekivani upiti:

"Zanimljivo, dobili smo upit za postaviti šahovske ploče kako bi se šah isto mogao igrati na otvorenom", otkrio je na kraju Gligora.

