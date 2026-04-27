Beljo nakon novog koraka ka rekordu: 'Ne razmišljam toliko o golovima'

Dinamova devetka Dion Drena Beljo stigao je protiv Varaždina do 36. pogotka u sezoni, odnosno 29. pogotka u HNL-u.

Time je Beljo stigao još bliže rušenju rekorda Eduarda da Silve od 34 pogotka u sezoni, a za to mu preostaju još četiri utakmice. Taj veliki pothvat nakon utakmice sam je Beljo ovako komentirao:

"Puno se priča o tom rekordu Eduarda, ali ne razmišljam previše o tome... Trudim se na terenu napraviti pravu stvar, ne forsiram gol, ne idem u soliranja nego želim pomoći momčadi. Ne razmišljam toliko o golovima, važno je da sam u formi i da imam samopouzdanje, pa idemo po dvostruku krunu", rekao je Dinamov napadač, pa nastavio:

"Primarni cilj bio je prvenstvo, to smo ostvarili. Sada idemo na Kup, sav fokus je na tome. Imamo još dvije utakmice prije toga i želimo kroz njih podići formu i samopouzdanje", zaključio je sjajni Dinamov napadač.

