MOMČAD JE NA PRVOM MJESTU /

Beljo nakon novog koraka ka rekordu: 'Ne razmišljam toliko o golovima'
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

'Trudim se na terenu napraviti pravu stvar, ne forsiram gol,' rekao je Dinamov napadač

27.4.2026.
11:40
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
Dinamova devetka Dion Drena Beljo stigao je protiv Varaždina do 36. pogotka u sezoni, odnosno 29. pogotka u HNL-u.

Time je Beljo stigao još bliže rušenju rekorda Eduarda da Silve od 34 pogotka u sezoni, a za to mu preostaju još četiri utakmice. Taj veliki pothvat nakon utakmice sam je Beljo ovako komentirao:

"Puno se priča o tom rekordu Eduarda, ali ne razmišljam previše o tome... Trudim se na terenu napraviti pravu stvar, ne forsiram gol, ne idem u soliranja nego želim pomoći momčadi. Ne razmišljam toliko o golovima, važno je da sam u formi i da imam samopouzdanje, pa idemo po dvostruku krunu", rekao je Dinamov napadač, pa nastavio:

"Primarni cilj bio je prvenstvo, to smo ostvarili. Sada idemo na Kup, sav fokus je na tome. Imamo još dvije utakmice prije toga i želimo kroz njih podići formu i samopouzdanje", zaključio je sjajni Dinamov napadač.

POGLEDAJTE VIDEO: Šampionska atmosfera zavladala je Zagrebom! Dinamo okupio navijače, sprema se spektakl

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
