TO SE ČEKALO! /

Riječi Pepa Guardiole oduševile Hrvatsku

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Guardiola je govorio o ozlijeđenim igračima i spomenuo Gvardiola

1.5.2026.
19:30
M.G.
Trener Manchester Cityja Pep Guardiola na konferenciji za medije govorio je o stanju ozlijeđenih igrača u svojoj ekipi, a sve u Hrvatskoj razveselile su njegove riječi o našem Jošku Gvardiolu.

Pep je potvrdio da Gvardiolov oporavak od teške ozljede i operacije napreduje dobro, što znači da bi se vrlo brzo trebao priključiti momčadi.

"Ruben Dias? Nije još uvijek spreman, ali ide kako treba. Također, Joško i Rodri rade s nama i blizu su povratka. Sve ide kako treba s njima, uskoro će biti spremni", poručio je Guardiola.

Joško se, podsjetimo, ozlijedio početkom godine na utakmici Cityja i Chelseaja i morao je na operaciju. Zbog tog njegovog stanja postojao je strah da se neće oporaviti na vrijeme za nastup s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, no čini se da oporavak ide jako dobro, što je sada potvrdio i Pep.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike u Mađarskoj može ispisati povijest, a svi se pitaju hoće li jedan vozač izdržati pritisak

Pep GuardiolaJoško GvardiolSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
