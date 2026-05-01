Riječi Pepa Guardiole oduševile Hrvatsku
Guardiola je govorio o ozlijeđenim igračima i spomenuo Gvardiola
Trener Manchester Cityja Pep Guardiola na konferenciji za medije govorio je o stanju ozlijeđenih igrača u svojoj ekipi, a sve u Hrvatskoj razveselile su njegove riječi o našem Jošku Gvardiolu.
Pep je potvrdio da Gvardiolov oporavak od teške ozljede i operacije napreduje dobro, što znači da bi se vrlo brzo trebao priključiti momčadi.
"Ruben Dias? Nije još uvijek spreman, ali ide kako treba. Također, Joško i Rodri rade s nama i blizu su povratka. Sve ide kako treba s njima, uskoro će biti spremni", poručio je Guardiola.
Joško se, podsjetimo, ozlijedio početkom godine na utakmici Cityja i Chelseaja i morao je na operaciju. Zbog tog njegovog stanja postojao je strah da se neće oporaviti na vrijeme za nastup s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu, no čini se da oporavak ide jako dobro, što je sada potvrdio i Pep.
