GRAĐANIMA NIJE LAKO /

Pazite što se događa Manchester Cityju usred borbe za titulu

Pazite što se događa Manchester Cityju usred borbe za titulu
Foto: Mark Pain/Alamy/Profimedia

Manchester City u igri je zaosvajanje još dva trofeja ove sezone

28.4.2026.
19:52
Hina
Mark Pain/Alamy/Profimedia
Nogometni klub Manchester City očekuje izuzetno naporan raspored u završnici sezone, s tri utakmice u samo sedam dana koje bi mogle biti presudne u borbi za domaće trofeje.

Premier liga je objavila kako će odgođeni susret između Cityja i Crystal Palacea biti 13. svibnja. Utakmica se prvotno trebala igrati 21. ožujka, no pomaknuta je zbog Cityjevog sudjelovanja u finalu Liga kupa.

Samo tri dana nakon susreta s londonskim klubom, "Građani" će igrati finale FA kupa protiv Chelsea, dok 19. svibnja slijedi ligaški ogled protiv Bournemoutha.

Momčad koju vodi Josep Guardiola već je osvojila Liga kup, a u igri je za još dva domaća trofeja prvenstvo i FA kup.

U prevenstvu City vodi veliku borbu s Arsenalom. "Topnici" trenutačno imamju tri boda više, ali i utakmicu više.

