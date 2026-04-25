PRED POLUFINALE /

Guardiola strahuje od najgoreg pred Wembley: Otkrio što se događa u momčadi Cityja

Foto: Oli SCARFF/AFP/Profimedia

Osim umora, brinu ga i ozljede...

25.4.2026.
16:23
Sportski.net
Pep Guardiola priznao je da su igrači Manchester City na izmaku snage nakon iscrpljujućeg dvoboja s Arsenal, uoči polufinala FA kupa protiv Southampton na Wembley Stadium.

“Utakmica s Arsenalom bila je emocionalno jako zahtjevna, što je i normalno”, rekao je Guardiola, pa dodao: “Moji igrači bili su strašno, strašno umorni.”

Naglasio je i probleme s rasporedom: “Tri dana kasnije Burnley, pa tri dana kasnije Southampton… Uz putovanje i sve ostalo, nije lako ostati svjež.”

Osim umora, brinu ga i ozljede: “Fizioterapeuti su mi rekli da pripazim na neke igrače. Ako se sada netko ozlijedi, za njega je sezona gotova.”

Dotaknuo se i nezadovoljstva u svlačionici: “Igrači koji ne igraju nisu presretni, to je normalno. Ali u zadnjih nekoliko utakmica primili smo samo jedan gol.”

S već ozlijeđenim Rodri, Guardiola mora odlučiti hoće li riskirati s umornim prvotimcima ili pružiti priliku svježijim snagama — odluka koja bi mogla odrediti nastavak borbe za trofeje.

Manchester CityPep GuardiolaFa KupSouthampton
