Trener Arsenala otvorio paljbu po sucima: 'U ključnim trenucima sve ide protiv nas!'

Trener Arsenala, Mikel Arteta, nije skrivao nezadovoljstvo unatoč novoj pobjedi svoje momčadi. Iako su Topnici slavili i zadržali vrh ljestvice, Španjolac je nakon susreta otvoreno progovorio o suđenju koje, prema njegovu mišljenju, u ključnim trenucima ide protiv njegove ekipe.

Londonski sastav minimalno je svladao Newcastle United (1:0), a pogodak odluke zabio je Eberechi Eze. Ipak, glavna tema nakon utakmice nije bio rezultat, nego situacija iz drugog poluvremena u kojoj je vratar Nick Pope ostao na terenu nakon starta koji je Arteta okarakterizirao kao čisti crveni karton.

„Pogledao sam snimku više puta. Tko god je igrao nogomet, zna da je to za isključenje“, poručio je Arteta, naglasivši da takve odluke mogu imati ogroman utjecaj na rasplet prvenstva.

Arteta nije stao samo na toj situaciji. Podsjetio je i na nedavni poraz od Manchester Cityija (2:1), gdje smatra da je Khusanov trebao biti isključen zbog prekršaja nad Kaijem Havertztom.

„Govorim o dvije utakmice i ključnim trenucima kada je sve na kocki. Odluke nisu išle u našu korist. Ne tražim izgovore, ali to je realnost. Da su te situacije drugačije dosuđene, sve bi izgledalo drukčije“, istaknuo je trener Arsenala.

Naglasio je kako ne želi umanjiti trud svoje momčadi, već ukazati na obrazac odluka koje, kako tvrdi, dolaze upravo u najvažnijem dijelu sezone dok Arsenal lovi prvi naslov prvaka nakon više od 20 godina.

Uz rasprave o sucima, Artetu brinu i kadrovski problemi. Strijelac Eze i Havertz morali su ranije napustiti teren zbog ozljeda, što baca upitnik nad njihov nastup u polufinalu Lige prvaka protiv Atlético Madrida.

„Riječ je o mišićnim problemima. Ne čini se ozbiljno, ali moramo pričekati“, rekao je Arteta, svjestan koliko bi izostanci ključnih igrača mogli utjecati na ambicije kluba u završnici sezone.

U trenutku kada se odlučuje i domaći i europski put Arsenala, Arteta traži jedno, konzistentne kriterije. Jer, kako sam kaže, upravo takve “male razlike” često odlučuju o velikim trofejima.

