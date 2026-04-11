Arteta i igrači Arsenala skrivali lice od srama pred šokiranim navijačima i moćnikom

Nogometaši Bournemoutha napravili su u subotu veliko iznenađenje u 32. kolu engleske Premier lige, pobijedivši s 2-1 vodeći Arsenala. Eli Junior Kroupi je u 17. minuti postigao vodeći pogodak za Bournemouth. Viktor Gyoekeres je u 35. minuti bio precizan iz kaznenog udarca i izjednačio je rezultat, da bi pobjedu gostima donio Alex Scott u 74. minuti.

Menadžer Arsenala i njegovi igrači bili su šokirani razvojem događaja na Emiratesu. Fotoreporteri su ih snimili utučene, kako sakrivaju lice zbog poraza. Arteta nije mogao vjerovati čemu svjedoči, a ni zvijezde Topnika nisu bile u boljem stanju.

Sir Keir Starmer, premijer Velike Britanije, gledao je utakmicu na stadionu. Kao dugogodišnji navijač Arsenala i vlasnik godišnje ulaznice za utakmice Topnika nije bio baš sretan onim što je vidio.

Osim redovitih dolazaka na domaće utakmice, Sir Keir Starmer poznat je i po tome što često putuje na gostujuće utakmice svog kluba. Inače, za Keir Starmera je najbolji igral Arsenala ikad Thierry Henry, dok mu je od trenutnih igrača najdraži kapetan momčadi Martin Ødegaard.

BBC piše kako je utakmica od početka djelovala loše za Arsenal, "kao jedan od ključnih trenutaka sezone".

"Nakon nedavnih razočaranja, bilo je vrijeme da pošalju jasnu poruku. Arteta se sada mora nadati da se upravo ova utakmica neće pokazati kao ona u kojoj je Arsenal prosuo naslov prvaka. Među navijačima se osjeća određena doza očaja nakon tri uzastopna druga mjesta u Premier ligi, pa je svaki pogrešan pas Arsenala bio popraćen uzdasima s tribina. Situacija im je teška i neće biti lakša.

Nakon uzvrata protiv Sportinga u srijedu, Arsenal mora biti spreman za nedjeljno gostovanje na Etihadu, nakon čega slijedi domaći susret protiv Newcastlea. Postoji mogućnost da do početka utakmice 25. travnja protiv Newcastlea Arsenalova prednost potpuno nestane, jer City do tada igra protiv Chelseaja, samog Arsenala i Burnleyja. To bi bilo teško progutati i još teže nadoknaditi", navodi se u tekstu.

