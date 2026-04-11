Šokantan poraz Arsenala: 'Ovo bi moglo imati dalekosežne posljedice'

Arsenal je doživio šokantan poraz u 32. kolu Premier lige na svom Emiratesu. Bolji od Topnika bio je Bournemouth, do ove utakmice 13. momčad prvenstva, koja je slavila rezultatom 2-1. Gosti su poveli u 17. minuti golom Elija Juniora Kroupija. Arsenal je izjednačio u 35. minuti kada je Viktor Gyökeres realizirao kazneni udarac, no pobjedu Bournemouthu osigurao je Alex Scott pogotkom u 74. minuti.

Unatoč ovom porazu, prvom u ligi još od 25. siječnja (također na Emiratesu protiv Manchester Uniteda), Arsenal je ostao na vrhu ljestvice sa 70 bodova, devet više od Manchester Cityja koji ima i dvije utakmice manje.

Bournemouth je s 45 bodova napredovao za četiri pozicije i sad je na devetom mjestu.

Ugledni britanski Guardian piše:

"Za dugogodišnje navijače Arsenala, koji su se već mnogo puta razočarali, emocionalni pritisak doseže granice izdržljivosti. S nevjericom su mogli samo promatrati kako pogodak Alexa Scotta 16 minuta prije kraja donosi poraz vodećoj momčadi Premier lige, poraz koji bi mogao imati dalekosežne posljedice. Iako Arsenal i dalje ima devet bodova prednosti ispred Manchester Cityja, poraz na Etihadu sljedeće nedjelje mogao bi Cityju otvoriti priliku da se bodovno izjednači, pod uvjetom da u nedjelju pobijedi Chelsea, a potom slavi i u zaostaloj utakmici protiv Crystal Palacea", stoji u tekstu.

Nakon što su od početka listopada držali vodeću poziciju, to je scenarij kojeg se u Arsenalu s pravom pribojavaju. Bournemouth, koji je sada neporažen već 12 utakmica, u potpunosti je zaslužio drugu uzastopnu pobjedu na ovom stadionu. Arsenal je tijekom cijelog susreta pokazivao zabrinjavajući nedostatak intenziteta, što su gosti znali iskoristiti i skupo naplatiti. Bournemouth je stigao s jasnom namjerom da pokvari slavlje domaćinu, a trener Andoni Iraola povukao je hrabar potez postavivši Kroupija u vrh napada uz Evanilsona.

Zgusnut raspored dodatno je iscrpio široki kadar Arsenala, a izostanak Bukaya Sake već četvrtu utakmicu zaredom predstavlja ozbiljan problem s obzirom na njegovu važnost za momčad. Kapetan Martin Ødegaard također je izostao zbog problema s koljenom, pa je kreativnu ulogu preuzeo Kai Havertz, dok je Myles Lewis-Skelly dobio tek drugi ovosezonski start u Premier ligi na lijevom beku, zamijenivši Riccarda Calafiorija.

U subotu su na rasporedu još tri susreta: Brentford dočekuje Everton, Burnley igra protiv Brightona (oba u 16 sati), dok se od 18:30 sastaju Liverpool i Fulham.

