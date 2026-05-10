Majka krivi poznatu tenisačicu za sportski slom slavnog sina: 'Veza mu je bila teret'

Nekada najveća nada grčkog tenisa Stefanos Tsitsipas proživljava najteže dane karijere. Iako je Grk nekada bio treći tenisač svijeta, danas se nalazi na 75. mjestu, a za to je, barem ako se pita njegovu majku, kriva Paula Badosa.

"Bili su dobar par, ali ta veza mu je bila teret. Previše se naprezao", izjavila je Yulia Salinkova prije nego li je objasnila:

"Ne bih ulazila u detalje jer imam dogovor s timom, ali veza za njega nije bila laka. Bila je to zanimljiva veza. Nije bila uobičajena, jer je bila na daljinu. I oboje su u tu vezu ušli ozlijeđeni i s fizičkim bolovima. Kada su počeli izlaziti, Paula uopće nije mogla igrati zbog ozljede leđa. Veza je od početka bila teška," rekla je Salnikova, čije riječi prenosi Mundo Deportivo.

Badosa i Tsitsipas bili su u dugogodišnjoj vezi koja je okončana u srpnju 2025. Od tada je Tsitsipas nastavio svoj pad, te je pao s 34. na sadašnje 75. mjesto na ATP ljestvici.

POGLEDAJTE VIDEO: Na hrvatskom otoku održava se veliki međunarodni triatlon