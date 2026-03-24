Teniska zvijezda šokirala priznanjem: 'Nekad ne mogu kontrolirati glasove u glavi'

Paula Badosa prolazi kroz kritičan trenutak, ali to ne znači da će odustati. Španjolska tenisačica, nekad druga igračica svijeta, poražena je u drugom kolu WTA Miami Opena od Ive Jović (6-2, 6-1) te je ispada iz TOP 100 (trenutačno je 113.), kao što joj se već dogodilo prije nekoliko tjedana. Bilo da je riječ o ozljedama ili igri, u ovako konkurentnom i zahtjevnom sportu tenis ne čeka nikoga.

Sada slijedi dio sezone na zemlji, u kojem je cilj vratiti se u TOP 100 prije 6. travnja, roka za konačni ždrijeb Roland Garrosa. Ako u tome ne uspije, bit će primorana igrati uvijek zahtjevne i neizvjesne kvalifikacije pariškog Grand Slama. Ipak, do Pariza treba braniti tek mali broj bodova (160). Suočena s ovom situacijom, Katalonka je odlučila otvoriti dušu u pismu koje je objavila na društvenoj mreži Instagram. U njemu jasno daje do znanja da, bez obzira na težinu situacije i činjenicu da nije na svojoj najboljoj teniskoj i mentalnoj razini, neće odustati.

"Strah, je*eni strah. Kako je to prokleto teško. Ponekad imam osjećaj da ne mogu kontrolirati glasove u sebi. Emocija je previše i osjećam se preplavljeno. Sumnje me obuzimaju i osjećam se izgubljeno u moru emocija. Ima dana kada osjećam da imam dovoljno snage, a ima i onih kada je planina prevelika… i pitam se hoću li uspjeti", iskreno je napisala Paula Badosa.

"Pretpostavljam da hoću. Jer ako me nešto definira, to je da se uvijek ponovno podignem. Pretvoriti bol u snagu, zar ne? Zašto bi ovaj put bilo drugačije? U jedno sam sigurna: uvijek ću pokušavati svim silama. Učinit ću sve što je potrebno. Znam da sam daleko od svoje najbolje verzije, ali znam i da je ta verzija još uvijek u meni. Neću biti zapamćena po najviše osvojenih naslova, ali želim biti zapamćena po ovome. Po ovim trenucima. Po tome što sam pokazala da se Paula uspjela izvući. I da neko dijete koje prolazi kroz težak period pomisli na mene i kaže: ‘ako je ona mogla, mogu i ja’.“

Badosa je naglasila i sljedeće:

Zato sam još uvijek ovdje. Jer ću još jednom dokazati da se mogu izvući. Bit će jako teško, ali obećavam da ću nastaviti dok to ne ostvarim. I čak i ako sada ne ide dobro, i postoji tisuću mišljenja… nastavit ću. I nastavit ću dalje. A mojim navijačima: hvala vam. Jer ste često vi snaga koja meni nedostaje. Čuti vas na mečevima, s tim entuzijazmom kad ja više ne mogu, najvrjednije je što mi je ovaj sport dao“, poručila je Paula Badosa, koja, vjerna sebi, neće prestati boriti se.

