Nova ljubav na teniskoj sceni: Fanovi otkrili tko je osvojio srce atraktivne ruske tenisačice

Dok se teniska sezona polako bliži kraju i završnica ATP Toura igra u Torinu, dio igrača već je iskoristio slobodne dane za odmor.

Među njima je i ruska tenisačica Anastasia Potapova, koja je neočekivano otkrila fanovima novu ljubav.

Naime, obožavatelji su na društvenim mrežama primijetili detalj koji nije promakao pažnji kako na jednoj od fotografija s Maldiva, koje je Potapova objavila na Instagramu, u odrazu iza nje vidi se nizozemski tenisač Tallon Griekspoor, trenutačno 25. reket svijeta. Par je tako, iako nenamjerno, potvrdio da su zajedno, a teniski svijet dobio je novi “power couple”.

Ljubav nakon duge sezone

Potapova i Griekspoor odlučili su zajednički odmor provesti na Maldivima, gdje su dane ispunili vožnjom jet-skijem, bicikliranjem i ronjenjem.

“Kinda busy…” – kratko je napisala 24-godišnja Ruskinja uz seriju fotografija, koje su odmah izazvale lavinu komentara među teniskim fanovima.

Njihova romansa samo je nastavak niza ljubavnih priča koje posljednjih godina isprepliću svijet tenisa.

Podsjetimo, Katie Boulter i Alex de Minaur nedavno su objavili zaruke, Gaël Monfils i Elina Svitolina zajedno su od 2021., dok su Andre Agassi i Steffi Graf još uvijek nerazdvojni i nakon više od dva desetljeća braka.

Ne uspiju sve teniske romanse

Naravno, ne završe sve teniske veze sretno. Stefanos Tsitsipas i Paula Badosa, nekadašnji omiljeni par publike, razišli su se ranije ove godine. Njihov odnos, započet 2023., bio je pod konstantnim pritiskom turnira, ozljeda i gustog rasporeda.

Izvori bliski paru za španjolski magazin ¡Hola! otkrili su da je “profesionalni pritisak uzeo danak” te da je odluka o prekidu bila zajednička. Također u cijelom Touru ima i splački pa se prisjetimo kako je Hrvatska tenisačica s australskom putovnicom Ajla Tomljanović (28) i njen dečko Talijan Mateo Berettini (25) prekinuli vezu zbog američke tenisačice ruskog porijekla Amande Anisimove. Također nesretnu ljubav imala je i sa Nickom Kyrgiosem u međuvremenu

Tko su novi teniski zaljubljenici?

Potapova je dosad osvojila tri WTA naslova, a u karijeri ima 239 pobjeda i 171 poraz. Najbolji plasman na WTA ljestvici bila joj je 21. pozicija, a od nagradnih fondova zaradila je više od pet milijuna eura.

Njezin novi partner Tallon Griekspoor, 29-godišnji Nizozemac, također ima tri ATP titule, a najviši renking mu je bio kao i Potapovoj – 21. mjesto na svijetu. U karijeri je zaradio gotovo sedam milijuna eura, uz omjer od 123 pobjede i 117 poraza.

Zajedno, čini se, dijele i ljubav prema tenisu i prema luksuznim putovanjima.

