TEŠKA VREMENA, PRIJATELJU MOJ / Varao je lijepu Hrvaticu, radio svakakve gluposti, a sad je šokirao priznanjem: 'Izvlačili su me iz puba u 4 ujutro da igram s Nadalom'

Zločesti dečko svjetskog tenisa, trenutno 40. igrač ATP ljestvice Nick Kyrgios, nastavlja šokirati javnost svojim izjavama. Sjajni australski tenisač nestašnog karaktera plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Mediji u Wimbledonu zaokupljeni su, između ostalog, i Kyrgiosovim životom. Na konferenciji za medije, stoga, pričao je Nick o različitim temama, a otkrio je i jedan malo poznati detalj iz prošlosti. "U jednom trenutku sam bio primoran da izađem iz puba u četiri ujutro, kako bih igrao meč druge runde s Nadalom. Moj agent je morao je doći i doslovno me izvući iz puba u 4 ujutro, noć uoči mog meča na Centralnom terenu na Wimbledonu", otkrio je Kyrgios, pa nastavio: "Od tada pa do danas, puno sam napredovao na sebi. Tome je najviše pridonijela dnevna rutina koju imam, naravno i ljudi kojima sam okružen. Imam si sve posloženo. Moj fizioterapeut je jedan od mojih najboljih prijatelja. Moj najbolji prijatelj je moj agent. Imam najbolju djevojku na svijetu. Okružen sam ljudima koje volim i koji me podržavaju. Sjećam se sad mračnih vremena u kojima sam ih sve odgurnuo od sebe. Sada sam u četvrtfinalu Wimbledona. Sabrao sam se, sazreo sam, imam sjajno okruženje, veoma sam sretan zbog svega toga. Komotan sam konačno u svojoj koži, zadovoljan sam", prenosi Nickove riječi australski News.com. Nick Kyrgios prebolio je ozljedu desnog ramena i porazio Brandona Nakashimu iz Sjedinjenih Država 4-6, 6-4, 7-6 (7/2), 3-6, 6-2, te se vratio se u četvrtfinale, po prvi put u osam godina. Za spomenuti kako je Nick u vezi s Costeene Hatzi, seksi blogericom, a prije je bio sa zagrebačkom tenisačicom s australskom putovnicom Ajlom Tomljanović. Njihova veza postala je javna krajem 2015. kada su krenula nagađanja, a već 2016. potvrdio je sam Nick koji je na Instagramu objavljivao fotografije s Ajlom. Ipak, nestašni Kyrgios je 2017. uhvaćen u poljupcu s bivšom tenisačicom srpskog podrijetla Monique Belovuković, koja vodi poprilično ubrzan život. Tada je tvrdila da su samo prijatelji, ali ubrzo nakon spornih fotografija koje su se pojavile, Tomljanović i Kyrgios su prekinuli po prvi puta. Pokušali su se poslije i pomiriti, ali je na kraju Ajla sreću pronašla s Talijanom Berrettinijem.