WTA ISTANBUL /

Vekić izborila drugo finale ove godine: Ondje je čeka Uzbekistanka

Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hrvatska je tenisačica finale protiv Timofejeve izborila pobjedom nad španjolkom Maristany

9.5.2026.
HinaSportski.net
Hrvatska tenisačica Donna Vekić izborila je plasman u finale WTA 125 turnira u Istanbulu. Ondje će se joj suparnica biti  Uzbekistanka Marija Timofejeva.

Vekić je do finala stigla nakon što je u polufinalu nadigrala Španjolku Guiomar Maristany sa 6-4, 6-3. Treća je to uzastopna pobjeda hrvatske tenisačice u dva seta, a jedini put kad je izgubila set na ovom turniru bilo je u prvom kolu protiv Aljone Falei.

Ovo joj je drugi ulazak u finale na WTA 125 turnire ove godine, nakon što je u siječnju u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camile Osorio.

Timofejeva je do finala stigla tako što je bila bolja od Francuskinje Alice Tubello sa 6-4, 4-6, 6-0.

Donna VekićWta Istanbul
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
