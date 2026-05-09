Vekić izborila drugo finale ove godine: Ondje je čeka Uzbekistanka

Hrvatska tenisačica Donna Vekić izborila je plasman u finale WTA 125 turnira u Istanbulu. Ondje će se joj suparnica biti Uzbekistanka Marija Timofejeva.

Vekić je do finala stigla nakon što je u polufinalu nadigrala Španjolku Guiomar Maristany sa 6-4, 6-3. Treća je to uzastopna pobjeda hrvatske tenisačice u dva seta, a jedini put kad je izgubila set na ovom turniru bilo je u prvom kolu protiv Aljone Falei.

Ovo joj je drugi ulazak u finale na WTA 125 turnire ove godine, nakon što je u siječnju u Manili izgubila završni dvoboj od Kolumbijke Camile Osorio.

Timofejeva je do finala stigla tako što je bila bolja od Francuskinje Alice Tubello sa 6-4, 4-6, 6-0.

